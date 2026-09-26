به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌ نشانی مشهد گفت: بلافاصله پس از دریافت خبر سقوط یک پسر در چاه آب یک باغ ویلا در روستای خادم آباد، گروه نجات شهر رضویه به همراه تیم‌ های نجات از ایستگاه‌ های ۴۹ و ۲ به محل اعزام شدند.

سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: چاه یادشده حدود ۳۰ متر عمق و حدود ۳ متر آب داشته است و بر اساس بررسی‌ های اولیه، این پسر بچه ۱۰ ساله به علت نامعلومی در چاه سقوط کرده بود.

فرخنده تصریح کرد: با توجه به عمق زیاد چاه و وجود آب در آن، عملیات نجات با حساسیت و دقت بالایی انجام شد و آتش نشانان پیکر بی جان این کودک را از چاه بیرون کشیدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محوطه چاه‌ های آب به ویژه در باغ‌ ویلاها، از مالکان و بهره‌ برداران خواست نسبت به پوشش مناسب و ایمن دهانه چاه‌ ها، نصب حفاظ و علائم هشداردهنده اقدام کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.