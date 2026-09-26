برنامه‌های «آیینه‌خانه» با محوریت دغدغه‌های تربیتی و آموزشی خانواده‌ها، «سینما فرهنگ» با مرور و تحلیل فیلم سینمایی «دیار عاشقان»، «قرار هفته» با روایت دیدار شمس تبریزی و مولانا و «مستند فرهنگ» با موضوع زندگی و اندیشه‌های علامه محمدرضا حکیمی، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه جدید «آیینه‌خانه» از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، با محوریت دغدغه‌های تربیتی، روان‌شناختی و آموزشی خانواده‌ها، دانش‌آموزان و دانشجویان پخش می شود.

این مجله آموزشی و روان‌شناختی از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح، به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری و با هماهنگی بهاره آزادی پخش می‌شود و تلاش دارد با نگاهی تحلیلی، زمینه‌های تعامل مؤثرتر خانواده‌ها با محیط‌های آموزشی را بررسی کند.

در نخستین قسمت «آیینه‌خانه»، موضوع اضطراب جدایی دانش‌آموزان از والدین در آغاز سال تحصیلی با حضور دکتر شراره مهدی‌زاده‌مومن، دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه، بررسی می‌شود. در این گفت‌و‌گو، راهکار‌های کاهش اضطراب و کمک به سازگاری دانش‌آموزان با شروع سال تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، درباره نسبت آموزش‌های دانشگاهی با نیاز‌های بازار کار و چگونگی بهره‌گیری دانشجویان از فرصت‌های دوران تحصیل برای ساختن آینده شغلی خود گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین «آیینه‌خانه» در بخش پایانی میزبان دکتر حسن نوروززاده، روان‌کاو و روان‌شناس بالینی، خواهد بود تا درباره برقراری ارتباط مؤثر و سازنده دانش‌آموزان با محیط آموزشی جدید و راه‌های تسهیل سازگاری آنان با تغییرات محیطی نکاتی را مطرح کند.

همزمان با هفته دفاع مقدس، برنامه تخصصی «سینما فرهنگ» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، با مرور و تحلیل فیلم سینمایی «دیار عاشقان»، یکی از آثار مهم سال‌های آغازین سینمای دفاع مقدس، پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی رویا ولی‌زاده و با روایت و تحلیل امین خرمی، ساعت ۱۴:۴۵ پخش می‌شود و در آن جایگاه تاریخی «دیار عاشقان» به کارگردانی حسن کاربخش و روند شکل‌گیری این اثر در سال‌های نخست سینمای جنگ بررسی خواهد شد.

فیلم «دیار عاشقان» محصول سال ۱۳۶۲ و به مدت ۱۰۳ دقیقه، علاوه بر جایگاه خود در سینمای دفاع مقدس، در کارنامه پرویز پرستویی نیز اثری قابل توجه به شمار می‌رود. این فیلم از نخستین تجربه‌های سینمایی پرستویی بود و بازی او در این اثر، جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در دومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را برایش به همراه داشت.

در این فیلم، علاوه بر پرویز پرستویی، محسن صادقی‌نسب و علی ترابی نیز ایفای نقش کرده‌اند.

«سینما فرهنگ» در این قسمت همچنین به شرایط تولید «دیار عاشقان» در دوران جنگ می‌پردازد، از جمله فیلم‌برداری در جبهه‌های غرب و منطقه سرپل‌ذهاب به جای مناطق جنوبی و استفاده و پیوند آن با تصاویر آرشیوی خرمشهر.

هجدهمین قسمت «قرار هفته» از چهارم تا هفتم مهر با سفر به قرن هفتم هجری، مخاطبان را به قونیه می‌برد تا روایت دیدار تاریخی شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی را بازخوانی کند.

این برنامه فرهنگی و ادبی در این قسمت با «قطار زمان» همراه می‌شود و شنوندگان را به کوچه‌پس‌کوچه‌های قونیه در قرن هفتم هجری می‌برد، جایی که روایت دیدار سرنوشت‌ساز شمس تبریزی و مولانا شکل می‌گیرد.

متن این قسمت با تمرکز بر بازتاب اندیشه‌های شمس در کتاب «مقالات شمس» تنظیم شده و با نگاهی به تأثیر همنشینی این عارف بر دگرگونی روحی و فکری مولانا می‌پردازد.

«قرار هفته» با روایتگری شخصیت «بابا زمان» تلاش می‌کند از راز ماندگاری شمس تبریزی بگوید، تأثیری که نه صرفاً در آثار مکتوب، بلکه در تحول اندیشه و شعر مولانا و شکل‌گیری غزل‌های پرشور او نمود پیدا کرد.

قسمت دوم مستند پرتره علامه محمدرضا حکیمی، در قالب برنامه «مستند فرهنگ»، ساعت ۱۹:۳۰ پخش می‌شود.

این مستند به تهیه‌کنندگی فریده گودرزی و با روایت و گویندگی فاطمه حقیقت‌ناصری، به بررسی ابعاد مختلف زندگی و اندیشه‌های علامه محمدرضا حکیمی می‌پردازد.

در قسمت دوم، پس از مرور اجمالی دوران شکل‌گیری شخصیت و پیشینه حوزوی علامه حکیمی در مشهد، لایه‌های عمیق‌تری از منظومه فکری این متفکر بررسی می‌شود، با تمرکز بر آرمان‌های برابری، عدالت‌خواهی و نسبت آن با اندیشه دینی.

«مستند فرهنگ» در این بخش، با استناد به آثار علامه حکیمی، به‌ویژه مباحث اقتصادی و اجتماعی مجموعه «الحیاة» و رساله «من‌های فقر»، نسبت میان اخلاق توحیدی، عدالت اجتماعی و مسئولیت جامعه اسلامی را بازخوانی می‌کند.

در ادامه، ارتباطات فکری علامه حکیمی با برخی چهره‌های جریان نواندیشی دینی و تأثیر این ارتباطات بر شکل‌گیری و گسترش اندیشه‌های اجتماعی او بررسی می‌شود.

عوامل سازنده برنامه همچنین با بهره‌گیری از آرشیو‌های صوتی و بررسی شواهد و زمینه‌های فکری معاصر، به بازخوانی جایگاه و دیدگاه‌های علامه حکیمی در تحولات فکری چند دهه اخیر می‌پردازند و عناوینی که برای توصیف جایگاه فکری او به کار رفته است، در بستر اندیشه‌های اجتماعی و دینی او بررسی می‌شود.