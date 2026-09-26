رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط ادوات و سلاح شکاری در پناهگاه حیات وحش بوروئیه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، «علی محمودی» در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در گشت و پایش‌های مستمر روزانه مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم در پناهگاه حیات وحش بوروئیه و همچنین با دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر حضور و تردد چند شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات منطقه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اجرایی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم افزود: مأموران یگان حفاظت با رصد دقیق اطلاعاتی و حصول اطمینان از حضور متخلفان و اخذ هماهنگی‌های لازم با دادستان شهرستان، در یک عملیات موفق شدند دو نفر شکارچی متخلف (سابقه دار) غیر بومی، را در محل شناسایی و دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: از متهمان دستگیرشده، که از شکارچیان سابقه دار می‌باشند یک قبضه سلاح ساچمه زنی به همراه سایر ادوات شکار کشف شد. متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.

محمودی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از دادستان شهرستان خاتم و تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت در صیانت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش، از عموم شهروندان، طبیعت‌دوستان و همیاران محیط زیست درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، شکار و صید غیرمجاز یا تخریب عرصه‌های طبیعی در منطقه، مراتب را سریعاً به این اداره اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض با متخلفان حوزه محیط زیست برخورد کرده و اجازه نخواهد داد سودجویان امنیت حیات وحش و مواهب طبیعی را به خطر بیندازند.