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جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری در قالب طرح «ارمغان مهر» ۴۰۰ بسته کیف و لوازمالتحریر به ارزش ۴ میلیارد ریال و ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد ریال میان خانوادههای نیازمند استان توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در راستای حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و کمک به تأمین نیازهای دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید، طرح «ارمغان مهر» اجرا شد.
در این طرح، ۴۰۰ بسته کیف و لوازمالتحریر به ارزش مجموع ۴ میلیارد ریال تهیه و میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
همچنین اجرای این طرح، ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش مجموع یک میلیارد ریال تهیه و در اختیار خانوادههای کمبرخوردار قرار گرفت.
اجرای طرح «ارمغان مهر» با هدف ترویج فرهنگ نوعدوستی، حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به خانوادههای کمبرخوردار، با همراهی خیرین، داوطلبان و اعضای جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.