جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری در قالب طرح «ارمغان مهر» ۴۰۰ بسته کیف و لوازم‌التحریر به ارزش ۴ میلیارد ریال و ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد ریال میان خانواده‌های نیازمند استان توزیع کرد.

توزیع ۴۰۰ بسته کیف و لوازم‌التحریر و ۱۰۰ بسته معیشتی در طرح «ارمغان مهر» چهارمحال و بختیاری

توزیع ۴۰۰ بسته کیف و لوازم‌التحریر و ۱۰۰ بسته معیشتی در طرح «ارمغان مهر» چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در راستای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و کمک به تأمین نیاز‌های دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید، طرح «ارمغان مهر» اجرا شد.

در این طرح، ۴۰۰ بسته کیف و لوازم‌التحریر به ارزش مجموع ۴ میلیارد ریال تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

همچنین اجرای این طرح، ۱۰۰ بسته معیشتی به ارزش مجموع یک میلیارد ریال تهیه و در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گرفت.

اجرای طرح «ارمغان مهر» با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار، با همراهی خیرین، داوطلبان و اعضای جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.