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جشنواره کاروانسرای نو که فرصتی برای نمایش هنر دست هنرمندان آبادهای است در شیراز برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جشنواره کاروانسرای نو با هدف پاسداشت، رونق گردشگری و معرفی ظرفیتهای بومی در نمایشگاه بین المللی شیراز برگزار شد و هنرمندان آبادهای با حضور در این نمایشگاه هنر دست هنرمندان از جمله منبت، محصولات کشاورزی و غذاهای محلی این شهرستان را به نمایش گذاشتند.
هنرمندان و نوجوانان گروه سرود کریم اهل بیت این شهرستان در این نمایشگاه به اجرای سرود و نمایش هنر سرود آباده پرداختند.
این نمایشگاه از ۳۱ شهریور تا سه مهرماه در نمایشگاه بین المللی شهرک گلستان شیراز برگزار شد.
حدود ۳۰ شهر از استان فارس که به عنوان مراکز هدف گردشگری قرار گرفتهاند بخشی از آثار تاریخی، هنری، محصولات کشاورزی و باغی، خوراکیها و آداب و رسوم خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند.