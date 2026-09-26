وزیر امور خارجه مالزی از جامعه جهانی، بویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل درباره مسئله فلسطین و حمایت از حاکمیت قانون، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، محمد حسن در نشست وزیران حامی آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بر ضرورت اجرای قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید کرد.

وی گفت: نباید مصونیت اسرائیل از پیگرد قانونی ادامه یابد و جامعه جهانی باید برای اجرای قطعنامه‌های موجود درباره فلسطین اقدام کند.

وزیر امور خارجه مالزی همچنین حمله و ورود اجباری به مراکز آنروا، از جمله مرکز آموزشی قلندیا، را محکوم کرد و گفت: نباید به اماکن سازمان ملل تعرض شود و امتیازات و مصونیت‌های این سازمان باید در همه شرایط رعایت شود.

محمد حسن بر ادامه حمایت مالزی از فعالیت‌های بشردوستانه آنروا نیز تأکید کرد و گفت: این نهاد همچنان نقش مهمی در کمک، حمایت و خدمات اساسی به میلیون‌ها آواره فلسطینی دارد.

محمد حسن تأکید کرد حمایت سیاسی و مالی از آنروا باید تا زمان دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار برای مسئله آوارگان فلسطینی ادامه داشته باشد.