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وزیر امور خارجه مالزی از جامعه جهانی، بویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای اجرای قطعنامههای سازمان ملل درباره مسئله فلسطین و حمایت از حاکمیت قانون، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، محمد حسن در نشست وزیران حامی آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بر ضرورت اجرای قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری تأکید کرد.
وی گفت: نباید مصونیت اسرائیل از پیگرد قانونی ادامه یابد و جامعه جهانی باید برای اجرای قطعنامههای موجود درباره فلسطین اقدام کند.
وزیر امور خارجه مالزی همچنین حمله و ورود اجباری به مراکز آنروا، از جمله مرکز آموزشی قلندیا، را محکوم کرد و گفت: نباید به اماکن سازمان ملل تعرض شود و امتیازات و مصونیتهای این سازمان باید در همه شرایط رعایت شود.
محمد حسن بر ادامه حمایت مالزی از فعالیتهای بشردوستانه آنروا نیز تأکید کرد و گفت: این نهاد همچنان نقش مهمی در کمک، حمایت و خدمات اساسی به میلیونها آواره فلسطینی دارد.
محمد حسن تأکید کرد حمایت سیاسی و مالی از آنروا باید تا زمان دستیابی به راهحلی عادلانه و پایدار برای مسئله آوارگان فلسطینی ادامه داشته باشد.