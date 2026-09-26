به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی اصغر تاج آبادی سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان گفت: این حادثه ساعت ۵۰ دقیقه بامداد امروز رخ داد و ۲۵ نفر از عوامل آتش‌نشان از چهار ایستگاه آتش نشانی و با ۹ دستگاه خودرو برای مهار حریق اقدام کردند.

وی گفت : مراحل اولیه مهار آتش ساعت ۲:۳۰ بامداد تکمیل شد و فرایند لکه‌گیری نیز تا ساعت پنج و ۳۰ دقیقه بامداد ادامه داشت.

تاج‌آبادی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، دلیل گسترده شدن آتش‌سوزی را نوع مواد داخل سینما به ویژه صندلی‌های پارچه‌ای و قابل اشتعال دانست.

وی با اشاره به اینکه سینما در زمان آغاز آتش سوزی تعطیل بوده است، گفت: در این حادثه هیچ شهروند یا هیچ کدام از آتش‌نشانان آسیبی ندیدند، اما وسعت آتش سوزی زیاد بوده است.

سینما یادمان سمنان که در میدان هفت تیر این شهر قرار دارد، از سینما‌های قدیمی استان سمنان و متعلق به سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. این سینما در ابتدا با نام «کاپری» فعالیت می‌کرد و پس از انقلاب اسلامی نام آن به «فرهنگ» تغییر یافت.

سینما یادمان پس از انجام عملیات نوسازی و تجهیز، در سال ۱۳۹۲ بار دیگر بازگشایی شد و در سال‌های بعد به عنوان یکی از سالن‌های اصلی نمایش فیلم در شهر سمنان به فعالیت خود ادامه داد. این سینما در دوره‌های مختلف میزبان اکران فیلم‌های روز سینمای ایران و رویداد‌هایی مانند جشنواره فیلم فجر بود.

این سینما در سال ۱۳۹۷ با نام «یادمان» به فعالیت خود ادامه داد و در سال‌های اخیر نیز به عنوان یکی از سالن‌های سینمایی فعال سمنان مورد استفاده قرار گرفته است.