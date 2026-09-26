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استاندار کرمان گفت: ورود فناوریهای نوین و توسعه کشاورزی هوشمند نیاز اساسی آینده پسته است تا بتوان ضمن افزایش بهرهوری، تهدیدات پیشرو را مدیریت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای طالبی در نشست تخصصی اقتصاد پسته گفت: پسته به عنوان یکی از پایههای هویتی رفسنجان، نقشی کلیدی در کشاورزی صادراتمحور کشور دارد و هر اقدامی در این حوزه میتواند نقش پیشران در اقتصاد منطقه ایفا کند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش این محصول بیان کرد: اگرچه اقداماتی انجام شده، اما باید با جدیت در مسیر فرآوری و تولید محصولات جانبی حرکت کنیم، امروز شاهدیم که پسته در صنعت شیرینیپزی جهان جایگاهی بینالمللی پیدا کرده است؛ بنابراین ما نیز در استان کرمان باید به سمت برندسازی محصولات فرآوریشده گام برداریم و عقبماندگیها در این بخش را جبران کنیم.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت ارزآوری این بخش اظهار کرد: سالانه امکان صادرات چند صد میلیون دلار محصولات کشاورزی از استان کرمان وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون برنامه مدونی برای استفاده بهینه از این سرمایهها وجود نداشته است.
وی گفت: باید بسترهای لازم را برای بازگشت و بهکارگیری ارز حاصل از صادرات برای خود کشاورزان و صادرکنندگان فراهم کند که اقدامات انجامشده در شرکت توسعه و عمران رفسنجان نیز دقیقاً در همین راستا و برای تجمیع سرمایههای خرد است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تأکید بر اینکه نباید باغداران و صادرکنندگان را اسیر پیچیدگیهای رفع تعهد ارزی کرد، گفت: هرچند تصمیمگیری در این حوزه مربوط به بانک مرکزی است، اما با تمام توان دغدغه و مطالبه برحق کشاورزان و صادرکنندگان پسته رفسنجان را به وزیر اقتصاد منتقل میکنیم تا موانع صادراتی به سرانجام مطلوبی برسد.
محمدرضا دشتی با اشاره به گردش مالی عظیم این حوزه در جهان، بیان کرد: طبق گزارشهای کارشناسی، امروز تنها اقتصاد فرآوردههای مرتبط با شکلات و پسته در دنیا بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار ارزش دارد؛ این یک بازار کمنظیر جهانی است و سهم ما از این بازار باید بسیار فراتر از شرایط فعلی باشد.
دشتی به چالش اصلی صادرکنندگان در زمینه پیمانسپاری و رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: با معاون وزیر امور خارجه نیز توافق نظر داشتیم که نباید فعالان اقتصادی و کشاورزان را در بند مقررات دستوپاگیر تعهد ارزی اسیر کنیم تا محصولات ارزشمند روی دست باغدار بماند. گرچه بخش عمده این سیاستگذاریها در بانک مرکزی رقم میخورد، اما حتماً صدای شما باغداران و تولیدکنندگان رفسنجان را به شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی منتقل خواهم کرد و جلسات تهران را تا حصول نتیجه و راهگشایی صادراتی پیگیری میکنیم.