مراسم آیینی و جهانی، روز جمعه ۱۰ مهرماه در آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر (ع) شهرستان کاشان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان گفت: این مراسم آیینی و جهانی، روز جمعه ۱۰ مهر از ساعت ۸ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام‌و المسلمین ناصر رفیعی در صحن سردارِ آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر (ع) آغاز می‌شود.

مجتبی راعی با تأکید بر شور و شعور حسینی در برگزاری این مراسم افزود: امسال با توجه به تقارن زمانی، پرچم‌های یا لثارات الحسین (ع) در دستان عزاداران مشهود خواهد بود و جوانان شهر فین فضاسازی شهری را با نصب بیرق‌های عزا از میدان عامریه کاشان تا مسیر مشهد اردهال اجرا کرده‌اند.

وی، از برگزاری سلسله مراسم‌های عزاداری در آستانه قالیشویان خبر داد و گفت: در شب‌های هشتم و نهم مهر، صحن عامربن فینی میزبان سخنرانان و مداحان برجسته کشوری از جمله حجج اسلام مهندسی و ماندگاری و مداحانی همچون حاج حسن شالبافان و حاج‌محمد بذری است.

فرماندار کاشان به پیاده‌روی نمادین نیز عزاداران اشاره کرد و افزود: صبح پنج‌شنبه نهم مهر، آیین پیاده‌روی اهالی فین و دوستداران شهید اردهال از مسیر مسجد جامع به‌سوی مشهد اردهال برگزار می‌شود.

راعی گفت: با توجه‌به عضویت کاشان در شبکه شهر‌های زیارتی، از شهرداران مشهد و شیراز برای حضور در این مراسم دعوت شده است و رایزنی‌های لازم برای پخش زنده این رویداد ملی از شبکه‌های سه، قرآن و شبکه استانی اصفهان در حال اقدام است.

آیین سنتی قالیشویان هر سال در دومین جمعه از ماه مهر برگزار می‌شود و این مراسم نمادین، بازسازیِ لحظه تشییع و به خاک‌سپاری پیکر مطهر امامزاده با استفاده از فرش (قالی) است که پس از شست‌وشوی ضریح با گلابِ قمصر، باشکوه تمام آغاز می‌شود.

این آیین در سال ۲۰۱۲ میلادی، در فهرست میراث‌فرهنگی و معنوی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.