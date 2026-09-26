به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،چهارم مهر، یادآور مقاومت مردمی است که دوشادوش رزمندگان، از شهر و سرزمینشان دفاع کردند؛ مقاومتی که نام گیلانغرب را در تاریخ دفاع مقدس ماندگار کرد.

امسال نیز ۵۰ برنامه برای گرامیداشت این حماسه و بازخوانی روایت مقاومت مردم این دیار تدارک دیده شده است.



گیلانغرب در جنوب غربی کرمانشاه واقع شده است این شهر با شروع جنگ تحمیلی به علت واقع بودن در نوار مرزی به سرعت مورد تهاجم ارتش بعث قرار گرفت.

اما مردم منطقه که متشکل از ایل بزرگ کلهر اند با هر وسیله ممکن مقاومت کردند همین مقاومت مردم و همکاری و همراهی با رزمندگان و مدافعان شهر باعث شد دشمن در گیلانغرب زمین گیر شود و نتواند این شهر را تصرف کند امروز این شهر به عنوان دومین شهر مقاوم کشور شناخته می‌شود.



چهارم مهرماه، تنها یک تاریخ در تقویم نیست؛ روزی ماندگار در حافظه تاریخی مردمی است که در سخت‌ترین روزهای دفاع مقدس، ایستادگی و مقاومت را به بخشی از هویت خود تبدیل کردند. گیلانغرب در روزهایی که آتش جنگ بر سرزمین ایران اسلامی سایه افکنده بود، با حضور آگاهانه و شجاعانه مردم، به نمادی از مقاومت، پایداری و دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شد.

مقاومت مردم گیلانغرب در چهارم مهر، نشان داد که دفاع از سرزمین و ارزش‌های یک ملت، تنها در میدان نبرد معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه هرگاه مردم در صحنه حاضر باشند، تهدیدها و فشارها نمی‌تواند اراده یک جامعه را در هم بشکند. این سرمایه بزرگ، حاصل ایمان، وحدت، همبستگی و روحیه ایثار مردمی است که در سخت‌ترین شرایط، در کنار نظام و کشور ایستادند.