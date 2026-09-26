مردم شهرستان دماوند در دویست و نهمین شب از اجتماعات مردمی، با گرامیداشت یاد و خاطره سربازان شهید، بر پشتیبانی همه‌جانبه خود از پاسداران جان‌برکف انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و نهمین شب از تجمعات مردمی در شهرستان دماوند، با حضور گسترده مردم و محوریت تکریم مقام سربازی برگزار شد.

حاضران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره سربازان شهید انقلاب، تأکید کردند که «جان‌فدا بودن» صفت بارز و شناسنامه سربازان این مرز و بوم است. مردم دماوند در این تجمع، بر تداوم پشتیبانی خود از سربازان جان‌برکف انقلاب در مسیر صیانت از استقلال و امنیت کشور تأکید کردند.