به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: پرونده حمل و مباشرت در قاچاق ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر اسانس مایع تنباکو به ارزش هزار و ۹۰ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.

سید حمزه لقمانی، افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و استعلامات لازم از دستگاه‌های مرتبط و گمرک استان و احراز تخلف به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی و گمرکی علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت متهم را به پرداخت هزار و ۷۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: با توجه به اینکه خودروی حامل متعلق به شخصی غیر از مباشر جرم بوده شعبه حکم به رفع توقیف خودرو صادر کرد، اما معادل ارزش کارشناسی وسیله نقلیه ۱۵ میلیارد ریال به جریمه متهم اضافه شد.

لقمانی اضافه کرد: مجموع جزای نقدی این پرونده به هزار و ۹۰ میلیارد و ۱۶۶ میلیون ریال معادل بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان رسید.

وی بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز این محموله را از یک دستگاه تانکر به صورت جاسازی کشف و ضبط کرده و پرونده را برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.