به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردارشهیدعلی محمد اربابی جانشین سردار احمدکاظمی در لشکر ۸ نجف اشرف بودو شهیدکاظمی همیشه از وی به عنوان برادر و یارهمیشگی خود یادمی کرد.

سرداران شهید علی محمد، علی اصغر و علی آقا اربابی به ترتیب در عملیات کربلای ۴ سال ۱۳۶۵، عملیات والفجر ۱۰ سال ۱۳۶۶ و عملیات بیت المقدس ۷ در سال ۱۳۶۷ به شهادت رسیدند.

پیکر این سه برادر شهید که تنها خانواده سه شهیدی شهرستان آران وبیدگل هستند در امامزاده هادی (ع) این شهرستان به خاک سپرده شده است.

شهرستان آران وبیدگل بیش از ۷۴۰ شهیدتقدیم انقلاب اسلامی کرده است.