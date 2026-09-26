رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی «ماپیم»، افزایش فشار‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی جامعه جهانی برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه را خواستار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «محمد عزمی عبدالحمید» در بیانیه‌ای اعلام کرد خروج گسترده هیئت‌های دیپلماتیک از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با آغاز سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، باید از یک اعتراض نمادین فراتر رفته و به اقدامات عملی بین‌المللی منجر شود.

وی گفت: این اقدام دیپلماتیک تنها زمانی معنا خواهد داشت که با فشار‌های مؤثر برای حمایت از غیرنظامیان، دسترسی بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه و اجرای قوانین بین‌المللی همراه شود.

رئیس ماپیم با اشاره به وضع انسانی غزه افزود: سازمان ملل همچنان از ادامه تلفات غیرنظامیان، تخریب گسترده، آوارگی و کمبود شدید تجهیزات و اقلام ضروری خبر می‌دهد. به گفته اوچا، بیش از ۸ هزار نفر نیز همچنان زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌شده مفقود هستند.

عبدالحمید با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی و زمستان گفت: کمبود ماشین‌آلات سنگین، سوخت، قطعات یدکی، سرپناه و دیگر تجهیزات، عملیات امداد و آماده‌سازی مناطق آوارگان را با محدودیت مواجه کرده است. اوچا نیز نسبت به افزایش خطرات انسانی در غزه با نزدیک شدن فصل بارندگی هشدار داده است.

عبدالحمید همچنین برقراری آتش‌بس پایدار، دسترسی بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه، حفاظت از غیرنظامیان، کارکنان پزشکی و امدادی، حمایت از تحقیقات بین‌المللی درباره نقض احتمالی قوانین بشردوستانه و همکاری با سازوکار‌های قضایی بین‌المللی را خواستار شد.

رئیس ماپیم همچنین بر مخالفت با سیاست‌های مربوط به آوارگی اجباری فلسطینیان، الحاق سرزمین‌های اشغالی و گسترش شهرک‌سازی‌ها تأکید کرد و تدوین برنامه بین‌المللی برای بازسازی غزه با محوریت مردم فلسطین را خواستار شد.

وی در پایان گفت: جامعه جهانی نباید به صدور بیانیه‌های ابراز نگرانی بسنده کند و تأکید کرد اکنون زمان تبدیل اعتراض‌های دیپلماتیک به اقدامات عملی برای حمایت از مردم فلسطین است.