به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط هفته در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی بخش‌های مرکزی خوزستان مستقر خواهد بود که افزایش رطوبت و شرجی را در این مناطق به دنبال دارد.

محمد سبزه زاری بیشترین میزان رطوبت در شهر‌های آبادان و خرمشهر را ۳۷ درصد اعلام کرد و افزود: تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

در بیست و چهارساعت گذشته بیشترین دما در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۵ درجه و کمترین دما ۲۷ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۲۹ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۳۴ درصد گزارش شده است.