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میزان رطوبت هوا در چهارمین روز از پاییز در شهرستان آبادان به ۳۷ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط هفته در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی بخشهای مرکزی خوزستان مستقر خواهد بود که افزایش رطوبت و شرجی را در این مناطق به دنبال دارد.
محمد سبزه زاری بیشترین میزان رطوبت در شهرهای آبادان و خرمشهر را ۳۷ درصد اعلام کرد و افزود: تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی در استان پیشبینی نمیشود.
در بیست و چهارساعت گذشته بیشترین دما در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴۵ درجه و کمترین دما ۲۷ درجه سانتیگراد بوده است.
دمای کنونی هوا ۲۹ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۳۴ درصد گزارش شده است.