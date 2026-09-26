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نونهالانی که با هدف پوشیدن پیراهن تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در این رقابتها با ۱۳ تیم از سراسر کشور پرقدرت حاضر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هندبال ساحلی ایران در سالهای اخیر به خصوص در ردههای سنی پایه همواره در آسیا سرآمد و در دنیا هم عنوان دار بوده است موضوعی که نیازمند برنامه ریزی برای ادامه این موفقیتها است.
حالا این رقابتها فرصتی هست تا مسیر رو به رشد هندبال ساحلی ایران پرقدرتتر از گذشته با نسلی جدید و با انگیزه ادامه دار باشد.
در پایان این مسابقات نمایندگان استان اصفهان هر سه سکوی قهرمانی را از آن خودشون کردند.