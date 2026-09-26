به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هندبال ساحلی ایران در سال‌های اخیر به خصوص در رده‌های سنی پایه همواره در آسیا سرآمد و در دنیا هم عنوان دار بوده است موضوعی که نیازمند برنامه ریزی برای ادامه این موفقیت‌ها است.

حالا این رقابت‌ها فرصتی هست تا مسیر رو به رشد هندبال ساحلی ایران پرقدرت‌تر از گذشته با نسلی جدید و با انگیزه ادامه دار باشد.

در پایان این مسابقات نمایندگان استان اصفهان هر سه سکوی قهرمانی را از آن خودشون کردند.