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رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در سفر به نیویورک علاوه شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سران کشورهای سوئیس، عراق، بنگلادش، نروژ، ارمنستان، هلند، لبنان، پاکستان، رئیس شورای اروپا و دبیر کل سازمان ملل به صورت جداگانه دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس جمهور همچنین در این سفر نشستهایی با مدیران ارشد رسانههای آمریکایی، اندیشکدههای آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا داشت.
گفتوگو با شبکههای خبری فاکس نیوز، سی بی اس و الجزیره و تشریح و تبیین مواضع کشورمان در خصوص مسائل مختلف داخلی، منطقهای و بین المللی از دیگر برنامههای آقای پزشکیان در سفر به نیویورک بود.