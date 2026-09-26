مردم شهرستان شهرری در دویست و نهمین شب از اجتماعات مردمی در میدان شهر ری، با یاد فرماندهانی چون شهید سلیمانی، آمادگی خود را برای فداکاری در راه آرمان‌های تاریخی کشور و تداوم دفاع مقدس سوم اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و نهمین شب از تجمعات مردمی در شهرستان ری، این بار در میدان شهر ری و با محوریت تکریم مقام سربازی و فداکاری برگزار شد.

حاضران در این اجتماع با اشاره به سیره فرماندهان بزرگی همچون شهید سپهبد قاسم سلیمانی و سایر عالی‌رتبگان نظامی که همواره خود را «سرباز وطن» نامیدند، تأکید کردند که این روحیه سربازی، رمز بقا و پیروزی کشور است.

این تجمع در آستانه پنجمین روز از هفته دفاع مقدس با عنوان «دفاع همه‌جانبه؛ پشتیبانی مردمی، اصناف، سربازان» برگزار شد. همچنین، مردم ایران در مسیر دفاع مقدس سوم و با شرکت در «پویش جانفدا»، نصابی جدید از آمادگی و اشتیاق خود را برای سربازی در راه وطن و دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثبت رساندند.