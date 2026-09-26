وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن دعوت از هنرمندان کشور‌های مشارکت‌کننده در رویداد «هفته فرهنگی ایران در روسیه» برای سفر به ایران، گفت: روایت «دیگری» از ایران بسیار باورپذیرتر از تبلیغ مستقیم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس صالحی در جمع وزیران، مقامات و چهره‌های تأثیرگذار فرهنگ و هنر ۷۰ کشور جهان در سن‌پترزبورگ روسیه، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایران، نه شیئی موزه‌ای است که نیازمند حفاظت باشد نه میراثی شکننده که در برابر باد‌های جهانی آسیب‌پذیر است، فرهنگ ایران موجودی زنده و کنشگر است که می‌تواند به گفت‌وگوی جهانی بپردازد و به آن معنا ببخشد و دلیل آن هم وجود دو ویژگی است.

وی افزود: نخست اینکه، زبان و ادبیات زبان فارسی تنها ابزار ارتباط نیست، بلکه چارچوبی برای شناخت، رابطی برای اندیشه و مرزی برای هویت ایرانی است؛ هنگامی که شاهنامه فردوسی را می‌خوانیم با افسانه‌ای دوردست مواجه نیستیم، بلکه با آینه‌ای رو‌به‌رو هستیم که زندگی خود ما را باز می‌تاباند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: عشق مولانا، حکمت حافظ و پند سعدی متونی نیستند که نیاز به ترجمه داشته باشند بلکه میراثی هستند که نیاز به تجربه دارند و این یک قدرت نرم است قدرتی که نه بر زور تکیه دارد و نه بر ثروت؛ بلکه بر عمق معنا استوار است.

وی ادامه داد: ویژگی دوم، تاب‌آوری تمدنی ایرانی است که یک ویژگی کم‌نظیر به معنای توانایی درونی‌سازی، پالایش و بازآفرینی عناصر وارداتی است؛ همچنانکه هجوم‌های فراوان به ایران هرگز به همسان‌سازی مردم کشور ما با مهاجمان منجر نشد بلکه ایران همواره هسته معنایی و تمدنی خود را حفظ کرد.

جلوه‌گری تاب‌آوری تمدنی ایران در مواجهه با تجاوز ددمنشانه آمریکا و صهیونیست

صالحی اظهار کرد: این تاب‌آوری تمدنی را امروز در مواجهه ددمنشانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی علیه ملت ایران شاهد هستیم؛ در نخستین روز تهاجم اخیر، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به همراه جمعی از خانواده و از جمله نوه ۱۴ ماهه خویش به شهادت رسیدند، این حادثه صرفاً ترور یک رهبر سیاسی نبود بلکه تعرض به جایگاه مرجعیت دینی و مذهبی هم بود، چه این که احترام به رهبران و مراجع ادیان بخشی از اصول گفت و گوی بین فرهنگی است.

وی افزود: هم چنین در همان روز مدرسه میناب با موشک‌های آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و به شهادت ۱۶۸ کودک انجامید؛ کودکانی که نه سرباز بودند و نه فرمانده و در همان روز، آمریکا موشک‌های جدید خود را در شهر لامرد آزمایش کرد و سپس مناطق مسکونی، اماکن تاریخی، مراکز علمی و دانشگاهی ایران هدف تهاجم شدید قرار گرفتند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بی تردید، پایداری ملت ایران در برابر تمامی این حوادث، جلوه‌ای از این تاب‌آوری تمدنی است.

صالحی در ادامه تصریح کرد: در نظام گفتمانی جهان غرب، محور ایران غالباً به یک «موضوع امنیتی» فروکاسته می‌شود، اما قدرت فرهنگ دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود و فرهنگ می‌تواند از این روایت تک سویه فراتر رود.

وی اظهار کرد: ایران با ثبت ۳۰ اثر در زمره ۱۰ کشور برتر در حوزه میراث ملموس و با ثبت ۲۷ اثر ناملموس در فهرست میراث جهانی یونسکو در زمره چهار کشور پیشرو در حوزه میراث ناملموس قرار دارد، اما اهمیت این ارقام نه در تعداد، بلکه در کارکرد راهبردی آنها نهفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هر کاشی مسجد جامع اصفهان، هر آجر چغازنبیل و هر قالی ایرانی، سفیران مجسم فرهنگی ایران هستند که بدون نیاز به ترجمه یا تبلیغ، گفت‌وگویی عمیق با جهانیان برقرار می‌کنند.

سه پیشنهاد ایران به مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد گسترش هفته‌های فرهنگی بین ایران، روسیه و کشور‌هایی که در این مجمع حضور یافته‌اند، مطرح کرد.

وی افزود: سال‌گذشته روسیه در ایران، رویداد‌های هفته فرهنگی را برگزار کرد که خاطرات خوش و تفاهم بیشتر بین ملت‌ها را ایجاد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در هفته آینده، به میزبانی وزارت فرهنگ روسیه، بیش از ۱۶۰ هنرمند ایرانی هفته فرهنگ ایران را در روسیه برگزار می‌کنند؛ این رویداد‌ها بیش از ۲۰ موضوع فرهنگی و هنری، هفته فیلم و هفته دوستی کودک و نوجوان را در بر می‌گیرد.

پیشنهاد دوم صالحی به شخصیت‌های فرهنگی حاضر در این رویداد بین‌المللی، سفر به ایران و درک ایرانی جدید به دور از پیش‌انگاره‌های دهنی بود.

وی در این باره گفت: همه شما هنرمندان، مقامات عالی‌رتبه و اندیشمندان را به کشور ایران دعوت می‌کنم؛ تجربه نشان داده که روایت «دیگری» از ایران بسیار باورپذیرتر از تبلیغ مستقیم است. از همین تریبون، از هنرمندان، سینماگران و اندیشمندان جهانی برای حضور در ایران و روایت آنچه خواهند دید، دعوت می‌کنم.

وی اظهار کرد: یقین دارم دیدن ایران از نزدیک پیش‌انگاره‌های ذهنی ترسیم شده را فروخواهد ریخت و ایرانی جدید را به تصویر خواهد کشید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به مقامات و شخصیت‌های برجسته فرهنگی ۷۰ کشور جهان حاضر در مجمع بین‌المللی سن‌پترزبورگ پیشنهاد همکاری در راستای گسترش کرسی‌های ایران شناسی با کشور‌های دوست و همراه مطرح کرد.

وی با یادآوری اینکه ایران‌شناسان خارجی از دیرباز نقش واسطه‌ای در معرفی ایران به جهان داشته‌اند، گفت: ایجاد سازوکار‌های پایدار برای تعامل میان ایران شناسان داخل و خارج و شکل‌دهی اندیشکده‌های مشترک، توسط مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد می‌تواند به تولید گفتمان مشترک و کاهش تصویرسازی‌های مخدوش کمک کند.

صالحی همچنین خاطرنشان کرد: امروز ما می‌توانیم میراث فرهنگی را با مسائل معاصر پیوند بزنیم، ایران می‌تواند از رهگذر میراث خود در گفت‌و‌گو‌های جهانی درباره عدالت، مدارا، کرامت انسان، خانواده، معنویت، صلح و ده‌ها موضوع دیگر مشارکت کند؛ اندیشه‌های فیلسوفان و شاعران بلند آوازه و آثار انبوه و گسترده هنرمندان ایران همگی ظرفیت آن را دارند که در دستور کار گفت‌و‌گو با جهان قرار گیرند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش پایانی سخنان خود از دولت و ملت روسیه و میزبانی وزارت فرهنگ این کشور از این رویداد و فراهم کردن فرصت گفت‌وگوی ملت‌ها و فرهنگ‌ها قدردانی و ابراز امیدواری کرد که دوازدهمین مجمع بین المللی فرهنگ‌های متحد بتواند در جهت تقویت همکاری‌های فرهنگی و حفاظت میراث مشترک بشری، گامی مؤثر باشد.