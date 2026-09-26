به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در توکهور و هشتبندی برداشت و روانه بازار‌های مصرف می‌شود.

اسحاق جعفری افزود: گوجه‌فرنگی، خیار، پیاز، فلفل، لوبیا و هندوانه از مهم‌ترین محصولات خارج از فصل بخش توکهور و هشتبندی است که در این ۱۰ هزار هکتار کشت می‌شود.

وی گفت: آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی برای کشت خارج از فصل از در بخش توکهور و هشتبندی تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

بیشتربخوانید:آغاز کشت گوجه فرنگی و فلفل دلمه‌ای خارج از فصل در بخش احمدی

بخش توکهور و هشتبندی از مناطق مهم تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل در استان هرمزگان است.