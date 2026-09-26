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ده هزار هکتار از زمینهای کشاورزی بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب در حال آماده شدن برای کشت خارج از فصل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در توکهور و هشتبندی برداشت و روانه بازارهای مصرف میشود.
اسحاق جعفری افزود: گوجهفرنگی، خیار، پیاز، فلفل، لوبیا و هندوانه از مهمترین محصولات خارج از فصل بخش توکهور و هشتبندی است که در این ۱۰ هزار هکتار کشت میشود.
وی گفت: آمادهسازی زمینهای کشاورزی برای کشت خارج از فصل از در بخش توکهور و هشتبندی تا پایان آبانماه ادامه دارد.
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بخش توکهور و هشتبندی از مناطق مهم تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل در استان هرمزگان است.