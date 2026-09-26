مردم ولایتمدار شهرستان رباط کریم در دویست و نهمین شب از اجتماعات مردمی، با بزرگداشت روز سرباز، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و نهمین شب خونخواهی رهبر شهید در شهرستان رباط کریم، با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار این شهر برگزار شد.

حاضران در این اجتماع بزرگ، ضمن بزرگداشت روز سرباز، تأکید کردند که ملت ایران همچون چهل و هفت سال گذشته، با عزمی راسخ از آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی حراست خواهند کرد و تداوم پشتیبانی از انقلاب و رهبری را راهبرد اصلی در مسیر پیش رو دانستند.