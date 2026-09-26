سوانا دانغیان و سهیلا تقی پور، دو داور بانوی تنیس روی میز کشورمان قضاوت مرحله یک هشتم نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را برعهده داشتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در مرحله ۱/۸ نهایی مسابقات انفرادی تنیس روی میز بانوان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تقابل پیون سانگ از کره شمالی و ژو یو لینگ از ماکائو با قضاوت همزمان دو داور ایرانی برگزار شد.

سوانا دانغیان و سهیلا تقی پور، دو داور بانوی تنیس روی میز ایران قضاوت بازی‌های مهم، از جمله مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را عهده دار بودند.