مردم شهرستان قرچک در دویست و نهمین شب از تجمعات مردمی در میدان امام خمینی، با تأکید بر استقلال و نظام جمهوری اسلامی، پشتیبانی همه‌جانبه مردمی را رمز پیروزی در برابر دشمنان صهیونیست و آمریکایی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و نهمین شب از تجمعات مردمی در شهرستان قرچک، این بار در میدان امام خمینی و با محوریت حمایت از تمامیت ارضی و استقلال کشور برگزار شد.

حاضران در این تجمع با ابراز پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، تأکید کردند که دفاع همه‌جانبه و پشتیبانی مردمی، از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین رموز موفقیت کشور در مقابله با تروریسم و توطئه‌های رژیم‌های صهیونیست و آمریکا است.