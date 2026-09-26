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مردم شهرستان قرچک در دویست و نهمین شب از تجمعات مردمی در میدان امام خمینی، با تأکید بر استقلال و نظام جمهوری اسلامی، پشتیبانی همهجانبه مردمی را رمز پیروزی در برابر دشمنان صهیونیست و آمریکایی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و نهمین شب از تجمعات مردمی در شهرستان قرچک، این بار در میدان امام خمینی و با محوریت حمایت از تمامیت ارضی و استقلال کشور برگزار شد.
حاضران در این تجمع با ابراز پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، تأکید کردند که دفاع همهجانبه و پشتیبانی مردمی، از مهمترین و کلیدیترین رموز موفقیت کشور در مقابله با تروریسم و توطئههای رژیمهای صهیونیست و آمریکا است.