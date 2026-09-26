به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه محیطی‌زاده دیروز مدالی را که در مسیر رسیدن به آن قرار داشت از دست داد، اما تلاش و مبارزه‌ای که در رقابت‌های هفتگانه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا به نمایش گذاشت از نگاه کمیته ملی المپیک دور نماند.

ملی‌پوش جوان دوومیدانی ایران پس از پشت سر گذاشتن ۶ ماده از رقابت‌های هفتگانه و کسب ۴۹۲۵ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار گرفت و تنها یک ماده تا پایان رقابت‌ها فاصله داشت؛ شرایطی که او را در جمع مدعیان کسب مدال بازی‌های آسیایی ناگویا قرار داده بود.

اما در ادامه نتیجه او به دلیل موضوع مربوط به کفش مورد استفاده در رقابت پرش طول از سوی مسئولان مسابقات باطل و محیطی‌زاده از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که با اعتراض رسمی فدراسیون دوومیدانی ایران نیز همراه شده است.

در پی این اتفاق، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، امروز با حضور در هتل «توکیو اینن» محل استقرار تیم ملی دوومیدانی ایران، با فاطمه محیطی‌زاده دیدار و گفتگو کرد.

بر همین اساس و پس از این دیدار؛ کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت مبلغ دو و نیم میلیارد تومان، پاداشی فراتر از مدالی که فاطمه در مسیر کسب آن قرار داشت به این ورزشکار اهدا کند. این تصمیم فارغ از بررسی‌های فنی و اداری درباره اتفاق رخ‌داده اتخاذ شده است.