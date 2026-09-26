به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی اکبر ولایتی در این پیام افزود: امروز این تفرقه در نجف چهره نشان داد و فرودگاهی که دروازه ی زیارت عاشقان امیرالمؤمنین (ع) بود، بسته شد.

مشاور رهبر انقلاب خطاب به نخست وزیر عراق نوشت: آقای الزیدی، مشروعیت از واشنگتن نمی آید؛ از خاک نجف و خون شهدا می آید. «الإطار» چهارچوبی که از اعتماد مقاومت و خون شهدا قوام یافت، امروز سکوتش قابی تهی است بر دیوار قدرت؛ اما بدانند ساحاتی که با خون پیوند خورده اند، با توطئه از هم نمی گسلند.

آقای ولایتی تاکید کرد: «از صنعا تا نجف، جبهه مقاومت واحد است».