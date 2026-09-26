مردم شهرستان فیروزکوه در دویست و نهمین اجتماع شبانه در میدان معلم، با قدردانی از سربازان میهن، خدمت در سپاه پاسداری کشور را یک میثاق ملی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست و نهمین شب اجتماعات شبانه در شهرستان فیروزکوه، این بار در میدان معلم و با محوریت تقدیر از سربازان وطن برگزار شد.

حاضران در این اجتماع با تقدیر از تلاش‌های سربازان میهن اسلامی در پاسداری از امنیت کشور، تأکید کردند که خدمت سربازی برای ایران تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه میثاقی است میان جوانان و سرزمینی که برای حفظ استقلال و آزادی‌اش جان‌فشانی می‌کنند.