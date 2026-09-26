سازمان بدر عراق درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد: مشارکت در محاصره ایران، اقدامی سیاسی مربوط به آمریکاست و عراق ارتباطی با آن ندارد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری صداوسیما، محمد ناجی محمد، رئیس دفتر سیاسی سازمان بدر عراق، با صدور بیانیه‌ای بر خروش ملت عراق در دفاع از حاکمیت ملی و مخالفت قاطع با همراهی با محاصره تحمیلی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

رئیس دفتر سیاسی سازمان بدر اعلام کرد که ملت عراق برای رد محاصره ظالمانه آمریکا علیه ایران به پا خواهد خاست تا با اعمال اراده و استقلال خود، تصمیمی در راستای منافع، امنیت و ثبات کشور اتخاذ کند.

وی تحمیل اراده آمریکا بر عراق را محکوم کرد و افزود: مشارکت در محاصره ایران، اقدامی سیاسی مربوط به آمریکاست و عراق ارتباطی با آن ندارد؛ چراکه این اقدام به منافع ملی و عقیدتی ضربه می‌زند و ناقض اصول حسن همجواری و قوانین بین‌المللی است.

ناجی محمد هشدار داد که ترامپ باید بداند عراق میدان تبلیغات انتخاباتی او نیست و هیچ امتیازی در این کشور به دست نخواهد آورد.

وی تأکید کرد که مردم عراق هم‌زمان با سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، شعار «نه به محاصره جمهوری اسلامی، آری به حاکمیت ملی» سر خواهند داد.