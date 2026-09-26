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منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجار در ریاض و حمله پهپادی به سمت پایتخت عربستان و شلیک موشکهای بالستیک به سوی خمیس مشیط خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه المسیره به نقل از منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجار در شهر ریاض خبر دادند.
رسانههای سعودی اعلام کردند که در ابها و خمیس مشیط برای هشدار درباره یک خطر، آژیرها به صدا درآمده است.
در ادامه، رسانههای سعودی از وقوع حمله پهپادی به سمت پایتخت عربستان خبر دادند.
منابع سعودی اعلام کردند که صدای انفجارها در ریاض بدون به صدا درآمدن هشدار شنیده شده است.
همچنین، پایگاههای رصد ترافیک هوایی گزارش دادند که اختلال در پروازهای بر فراز منطقه ریاض بیش از نیم ساعت ادامه داشته و شماری از هواپیماها در آسمان این منطقه سرگردان ماندهاند.
رسانههای سعودی همچنین از شلیک موشکهای بالستیک به سمت خمیس مشیط خبر دادند.