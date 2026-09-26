رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلی در محور بیرجند به قاین ۹ کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان‌جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۲۷ دقیقه بامداد و با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی گردنه ثمن شاهی در کیلومتر ۱۰ محور بیرجند به قاین محدوده پسوچ بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ‌ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد زاهدان در حرکت بوده به عقب یک دستگاه تریلی ولوو حامل بار میلگرد برخورد کرده است که بر اثر این حادثه، هر دو خودرو دچار حریق شده و نه نفر جان خود را از دست داده و ۵ نفر مصدوم شده‌اند.

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است؛ تاکید کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.