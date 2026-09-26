رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلی در محور بیرجند به قاین ۹ کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان‌جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۲۷ دقیقه بامداد و با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی گردنه سمن شاهی در کیلومتر ۱۰ محور بیرجند به قاین محدوده پسوچ بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ‌ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه اتوبوس که از مشهد به مقصد زاهدان در حرکت بوده با یک دستگاه تریلی کشنده ولوو حامل بار ر میلگرد به عقب تریلی برخورد کرده است که بر اثر این حادثه، هر دو خودرو دچار حریق شده و ۹ نفر جان خود را از دست داده و ۵ نفرمصدوم شده‌اند.

سرهنگ کاظمی با بیان این که علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است؛ تاکید کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از هرگونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.