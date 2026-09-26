نمایندگان ایران در هفتمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویای ژاپن، یک نشان طلا و سه نقره کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز هفتم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (شنبه - ۴ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های تیراندازی با کمان، موج‌سواری، بدمنیتون، تیراندازی تفنگ، قایقرانی آب‌های آرام، شمشیربازی، تنیس روی میز، کبدی، دوومیدانی، شیرجه، بوکس، والیبال ساحلی، اسکیت برد، هندبال و واترپلو با حریفان خود به رقابت پرداختند.



قهرمانی طیبی در پرتاب وزنه / رکورد بازی‌های آسیایی شکسته شد



محمدرضا طیبی در مسابقه ماده پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی ناگویا با پرتابی به طول ۲۰.۸۱ متر، ضمن ایستادن روی سکوی قهرمانی، رکورد بازی‌ها را نیز شکست.

حسن عجمی دیگر ورزشکار ایران در این ماده با پرتابی به طول ۱۹.۳۷ متر در جایگاه پنجم ایستاد.





نقره تاریخی زهرا زارعی در ۴۰۰ متر

زهرا زارعی در فینال دوی ۴۰۰ متر زنان با ثبت زمان ۵۲ ثانیه و ۳۸ صدم ثانیه دوم شد و به مدال نقره دست یافت.

این نخستین مدال تاریخ زنان ایران در دوومیدانی بازی‌های آسیایی بود.





تیم ملی کبدی بانوان ایران نایب قهرمان شد

تیم ملی کبدی ایران در مرحله فینال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز شنبه ۴ مهرماه از ساعت ۱۳ به وقت ژاپن در ورزشگاه توکای سیتیزن ناگویا به مصاف هند رفت.

دو تیم ایران و هند بازی پایاپایی را ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه اول از خود نشان دادند و ملی‌پوشان ایران با انگیزه جلوی حریف قدرتمند هندی ظاهر شدند. در ادامه این تیم هند بود که توانست چند امتیاز از تیم ایران پیش بیفتد و در نهایت نیمه اول بازی با نتیجه ۲۲ بر ۱۶ به سود تیم هند به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم ملی‌پوشان ایران بازی‌ را پرقدرت‌تر آغاز کردند و توانستند چند امتیاز از دست رفته را جبران کنند. امتیازات در ادامه نیمه دوم پایاپای جلو رفت ولی در نهایت این تیم هند بود که توانست با نتیجه ۳۷ بر ۳۴ از سد دختران ایران بگذرد.

دختران ایران بازی قابل قبولی را از خود نشان دادند ولی در انتهای نیمه دوم این تیم هند بود که با یک بازی بهتر توانست قدرت خود را دیکته کند.

پس از اتمام بازی فینال کبدی زنان و نایب قهرمانی کشورمان:

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و جوانان و نایب رئیس فدراسیون جهانی، در جمع ملی پوشان کبدی حاضر شدند و برای برگزاری یک بازی زیبا از آنها تشکر کردند.

مراسم اهدای مدال نقره به ملی‌پوشان تیم ملی کبدی زنان برگزار شد



عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی ایران و رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا، مدال تیم بانوان کشورمان را به آنها اهدا کرد.

تیم ملی کبدی مردان ایران هم نایب قهرمان شد

تیم ملی کبدی مردان ایران با قبول شکست ۴۰ - ۳۴ مقابل تیم قدرتمند هند در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا به مدال نقره رسید.

شاگردان تازه قلعه در نیمه نخست خیلی خوب کار کردند و تیم قدرتمند هم را ۱۸ - ۱۷ شکست دادند اما در نیمه دوم هندی‌ها از اشتباهات بازیکنان کشورمان استفاده کردند و با چند دفاع خوب، تیم ایران را ۲۳ - ۱۶ بردند و در مجموع با برتری ۴۰ - ۳۴ قهرمان شدند. تیم ملی کشورمان هم همانند دوره گذشته مسابقات به مدال نقره رسید.



پیروزی تاریخی بر هاریموتو ژاپنی و مسجل شدن مدال نوشاد عالمیان



مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی بعدازظهر امروز (شنبه چهارم مهر) در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا ژاپن پیگیری شد و طی آن نوشاد عالمیان به مصاف توموکازو هاریموتو از کشور میزبان رفت و ۴ بر یک به پیروزی رسید و علاوه بر صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطعی کرد.

کاپیتان تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف وانگ چوکین دارنده رنکینگ یک جهان خواهد رفت و برای رسیدن فینال تلاش خواهد کرد.

بدمینتون بازی‌های آسیایی؛ رستم‌پور حذف شد



در ادامه رقابت‌های بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازی‌های آسیایی، نیما رستم‌پور به مصاف حریفان رفت و حذف شد.

نیما رستم‌پور در دور سوم رقابت‌های انفرادی مردان به مصاف کودای نارائوکو از ژاپن رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۶ مغلوب حریف خود شد تا از دور مسابقات کنار برود.

رستم‌پور پیش از این و پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف کشیتیز خانال از نپال رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۹ مقابل این حریف به برتری رسید.

بهادر زکی‌زاده هدایت ملی‌پوشان کشورمان را در رقابت‌های بدمینتون بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا برعهده دارد.

یوسفی به فینال ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی نرسید

بنیامین یوسفی در مرحله نیمه نهایی دو ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا، زمان ۲۱.۲۰ ثانیه را ثبت کرد و در گروه خود ششم شد و از صعود به فینال، بازماند.

وی در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۲۱:۲۱ در جایگاه پنجم گروه دوم قرار گرفت، اما با ثبت یکی از بهترین رکوردها میان نفرات پنجم گروه‌ها، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد ششم شد و از صعود به فینال بازی‌ها، بازماند.

حذف حسین نوری در مرحله مقدماتی ۱۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی

حسین نوری در ماده دو ۱۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا با ۱۰ نفر از حریفان خود در گروه اول به رقابت پرداخت و با ثبت زمان ۳:۵۰.۱۵ در این گروه دهم شد و از صعود به مرحله بعد، بازماند.

پورعسگری و آقاجانی صدرنشین شدند

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو در سومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی موفق به شکست تایلند تا به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شود.

ملی‌پوشان ایران در این مسابقه دو بر صفر و با امتیاز‌های ۲۷ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی و یک هشتم نهایی شوند. پورعسگری و آقاجانی در دو بازی قبلی خود موفق به شکست تیمور شرقی و عمان شده بودند.

تیم ملی واترپلو با پیروزی آغاز کرد تیم ملی واترپلوی ایران در نخستین دیدار خود در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا، شروعی مقتدرانه داشت و با نتیجه ۱۹ بر ۸ سنگاپور را شکست داد. ملی‌پوشان ایران از همان کوارتر نخست برتری خود را به حریف تحمیل کردند و این وقت را با نتیجه ۵ بر ۲ به سود خود به پایان رساندند. در کوارتر دوم نیز ایران نمایش برتری داشت و با ثبت پنج گل و بسته نگه داشتن دروازه خود، ۵ بر صفر پیروز شد تا نیمه نخست با برتری ۱۰ بر ۲ ایران به پایان برسد. در نیمه دوم نیز برتری ملی‌پوشان ایران ادامه پیدا کرد. ایران در کوارتر سوم ۴ بر ۳ و در کوارتر چهارم و پایانی ۵ بر ۲ به برتری رسید تا در مجموع با نتیجه ۱۹ بر ۸ سنگاپور را شکست دهد. به این ترتیب، واترپلوی ایران بازی‌های آسیایی ناگویا را با یک پیروزی قاطع آغاز کرد. ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار خود، فردا از ساعت ۱۱:۴۰ به مصاف چین می‌روند؛ دیداری حساس که دومین آزمون ایران در این رقابت‌ها خواهد بود. زهرا زارعی از ادامه مسابقات بازماند ملی پوش دوومیدانی بانوان کشورمان در مقدماتی دوی ۲۰۰ متر در زیر گروه یک با زمان ۲۳ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه چهارم و حذف شد. تیم دونفره تنیس روی میز برادران عالمیان از کسب مدال بازماند مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های دونفره تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (شنبه چهارم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن پیگیری شد که طی آن نوشاد و نیما عالمیان به مصاف «ون رویبو» و «شیانگ پنگ» از چین رفتند و با قبول شکست ۳ بر صفر از صعود به نیمه نهایی بازماندند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران که مدال برنز دوره گذشته بازی‌های آسیایی را در کارنامه داشتند، برای تکرار این مدال نیاز به پیروزی در این بازی داشت، اما حریفان چینی عملکرد کم نقصی را از خود به نمایش گذاشتند و توانستند با شکست تیم ایران راهی مرحله نیمه نهایی شوند. در این دیدار که با استقبال تماشاگران هم مواجه شده بود، تیم چین گیم نخست را ۱۱ بر ۶ از آن خود کرد، اما در گیم دوم ملی پوشان کشورمان با تمرکز بیشتری بازی کردند و هر چند ابتدا عقب افتادند، اما در امتیاز ۹ مساوی کردند و در ادامه یک امتیاز هم جلو افتادند، اما در پایان این گیم مهیج ۱۲ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کردند. در گیم بعدی هم تلاش ملی پوشان کشورمان ثمری نداشت و این چینی‌ها بودند که ۱۱ بر ۳ به پیروزی رسیدند و در مجموع با برتری ۳ بر صفر راهی مرحله نیمه نهایی شدند تا تیم دوبل ایران در این دوره نتواند مدال برنز دوره قبل را تکرار کند. زوج ایران در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر صفر مقابل محمد خان و عباس خان از پاکستان به برتری رسید. برادران عالمیان سپس در دیداری نزدیک، سانژار ژوبانوف و آیدوس کنژیگولوف از قزاقستان را ۳ بر ۲ شکست دادند. نوشاد و نیما در سومین مسابقه، برابر بالدوین چان و وونگ، چون تینگ از هنگ‌کنگ، زوج پنجم رده‌بندی جهانی دوبل قرار گرفتند و با پیروزی ارزشمند ۳ بر یک جواز حضور در یک‌چهارم نهایی را به دست آوردند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56686699"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5921679/56686699?width=600&height=350"></script></div> پایان کار تنها نماینده اسکیت‌بورد ایران در مرحله گروهی ملی‌پوش اسکیت‌بورد کشورمان، با ایستادن در رتبه هشتم مرحله گروهی به کار خود در بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا پایان داد. آرین استحقاقی که به عنوان تنها نماینده اسکیت ایران در این دوره از رقابت‌ها حضور داشت، در گروه اول با حریفان قدرتمندی از شرق آسیا هم‌گروه شد. وی در این گروه سخت، تمام تلاش خود را برای کسب سهمیه حضور در فینال به کار بست، اما در نهایت از راهیابی به مرحله نهایی بازماند. این نتیجه تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، چرا که ورزشکاران شرق آسیا، به‌ویژه نمایندگان کشور میزبان (ژاپن)، از قدرت‌های اصلی اسکیت‌بورد جهان به شمار می‌روند و همواره مدال‌های رقابت‌های این رشته را درو می‌کنند. بدین ترتیب، پرونده حضور اسکیت ایران در بازی‌های آسیایی آیچی - ناگویا با صعود نکردن استحقاقی به فینال بسته شد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56686697"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5921679/56686697?width=600&height=350"></script></div>

شکست تلخ هندبالیست‌ها ایران مقابل قطر مدعی

تیم ملی هندبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ درحالی که نیمه اول را برده بود و تا دقایق بسیاری از نیمه دوم هم پیش بود با نتیجه ۲۵ - ۳۱ مقابل قطر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

این چهارمین دوره متوالی بدون مدال هندبال در بازی‌های آسیای است، آخرین بار در گوانگژو ۲۰۱۰ موفق به کسب نقره شده بودیم.



کارگرپور و قویدل از مدال کایاک میکس بازماندند

تانیا کارگرپور و پیمان قویدل، نمایندگان ایران در کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، از کسب مدال بازماندند.

فینال این ماده امروز شنبه با حضور نمایندگان هشت کشور در دریاچه میوشی برگزار شد و قایق ایران با ثبت زمان ۱.۴۴.۴۱۵ دقیقه در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در این مسابقات تیم‌های چین، کره جنوبی و ژاپن، اول تا سوم شدند.

مسابقات امروز زیر بارش شدید باران برگزار شد.

نتایج کمانداران کشورمان در دور مقدماتی ریکرو بانوان و کامپوند مردان

مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی از امروز به صورت رسمی در ناگویا آغاز شد و کمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی در دو ماده ریکرو بانوان و کامپوند مردان به مصاف رقبای خود رفتند. مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی در حالی از صبح امروز در ناگویا آغاز شد که کمانداران کشورمان در دو ماده ریکرو بانوان و کامپوند مردان در مرحله مقدماتی به مصاف رقبای خود رفتند.

ریکرو بانوان:

مبینا فلاح در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی با امتیاز ۶۴۶ در رده بیست و سوم قرار گرفت. وی روز سه شنبه پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف نماینده ژاپن می‌رود.

کامپوند مردان:

میلاد رشیدی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۷۰۳ در رده هجدهم ایستاد. وی روز دوشنبه در دور نخست حذفی به مصاف نماینده بنگلادش می‌رود.

فرهنگ خداپرست در مرحله مقدماتی با امتیاز ۷۰۱ در رده بیستم قرار گرفت. وی روز دوشنبه در دور نخست حذفی به مصاف نماینده قزاقستان می‌رود.

آرمین پاکزاد در مرحله مقدماتی با امتیاز ۷۰۱ در جایگاه بیست و یکم ایستاد.

تیم کامپوند مردان ایران با ترکیب میلاد رشیدی، فرهنگ خداپرست و آرمین پاکزاد با امتیاز ۲۱۰۵ در رده هفتم ایستاد. تیم ایران فردا در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف تیم بنگلادش می‌رود.

تیم میکس کامپوند ایران با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی با امتیاز ۱۴۰۷ در رده ششم ایستاد. تیم ایران فردا در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف تیم بنگلادش می‌رود.

تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب محمدحسین گلشنی و مبینا فلاح با امتیاز ۱۳۲۸ در رده دهم ایستاد. تیم ایران فردا پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، در دور دوم به مصاف تیم ویتنام می‌رود.

افضلی و رضایی از مدال کانوی میکس بازماندند

هیوا افضلی و محمدنبی رضایی، ملی‌پوشان قایقرانی ایران، در فینال کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در جایگاه چهارم قرار گرفتند و از کسب مدال بازماندند.

زوج ایرانی امروز شنبه در فینال این ماده در دریاچه میوشی و زیر باران شدید با ثبت زمان ۱.۵۴.۳۷۳ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.

در این مسابقات تیمی‌های چین، ازبکستان و قزاقستان، اول تا سوم شدند.

افضلی پیش از این در کانوی تک‌نفره ۲۰۰ متر زنان به مقام هفتم رسیده بود و رضایی نیز در فینال کانوی تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان با زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ هزارم ثانیه ششم شده بود.

با برگزاری این مسابقه، پرونده رقابت افضلی و رضایی در بازی‌های آسیایی ناگویا بسته شد.





آقامیرزایی در فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر از کسب مدال بازماند

علی آقامیرزایی، ملی‌پوش کایاک ایران، در فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در جایگاه چهارم قرار گرفت و از رسیدن به مدال بازماند.

آقامیرزایی امروز شنبه در رقابت نهایی این ماده در پیست قایقرانی دریاچه میوشی با ثبت زمان ۱.۴۵.۱۹۰ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.

آقامیرزایی پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان همراه پیمان قویدل موفق به کسب مدال برنز شده بود. قایق ایران در فینال این ماده زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ هزارم ثانیه را ثبت کرد و سوم شد.

در این مسابقات تیمی‌های ازبکستان، کره جنوبی و قزاقستان، اول تا سوم شدند.



تیم ملی شمشیربازی سابر مقابل میزبان نتیجه را واگذار کرد





تیم ملی شمشیربازی سابر مردان ایران در بخش تیمی، با قبول شکست برابر تیم قدرتمند ژاپن، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی و کسب مدال بازماند.

ملی‌پوشان سابر ایران که با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور در این دوره از رقابت‌ها به میدان رفته بودند، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف تیم کشور میزبان، ژاپن رفتند.

این دیدار حساس و پر افت‌وخیز در شرایطی برگزار شد که جو بسیار سنگینی از سوی تماشاگران میزبان در سالن مسابقات حاکم بود. با وجود تشویق‌های بی‌امان هواداران ژاپنی، نمایندگان کشورمان نمایش خوبی را به اجرا گذاشتند و در بخش‌هایی از این مسابقه حتی از حریف مدعی خود پیش افتادند اما در نهایت، تیم ژاپن با برتری در امتیازات پایانی توانست با نتیجه ۴۵ بر ۳۴ به پیروزی برسد.

با ثبت این نتیجه، پرونده کاروان شمشیربازی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، با تک‌مدال برنز علی پاکدامن در بخش انفرادی سابر به پایان رسید.



دو سرمربی ایرانی روی نیمکت های آسیایی

حضور دو مربی ایرانی در قامت سرمربی تیم‌های ملی اندونزی و قطر، یکی از نکات قابل توجه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ در رشته تیراندازی است.

ابراهیم اینانلو، سرمربی تیم ملی اندونزی، از جمله مربیانی است که سابقه هدایت تیم ملی تفنگ ایران را در کارنامه دارد. او پس از پایان همکاری با فدراسیون تیراندازی ایران، با تیم ملی اندونزی قرارداد همکاری امضا کرد و به مدت ۷ سال است فعالیت خود را در این کشور ادامه داده است.

مریم طالبی نیز که سال‌ها در کادرفنی تیم ملی تفنگ ایران فعالیت داشته و سرمربیگری این تیم را در المپیک پاریس عهده داشته، در حال حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویا هدایت تیم ملی قطر را بر عهده دارد.



نجمه خدمتی از صعود به فینال تفنگ سه وضعیت باز ماند

در ادامه رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی نجمه خدمتی با ثبت امتیاز ۵۸۷ و تنها با x کمتر نسبت به دو حریف خود از مالزی و قزاقستان در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. با توجه به حضور سه تیرانداز چین در جمع ۸ نفر برتر و حذف یک چینی، تیرانداز نهم راهی فینال شد.

شرمینه چهل امیرانی، دیگر نماینده کشورمان در این بخش با ۵۸۳ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی و یکم شد.

همچنین تیم ایران با ۱۷۴۹ امتیاز پس از تیم‌های چین، هند، قزاقستان و ژاپن در رده پنجم قرار گرفت. هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زایر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.

شفیعیان در فینال کایاک ۵۰۰ متر زنان پنجم شد

الناز شفیعیان، نماینده ایران در کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با قرار گرفتن در جایگاه پنجم به کار خود پایان داد.

شفیعیان در فینال این ماده مسافت ۵۰۰ متر را با زمان ۲.۰۰.۷۳۳ طی کرد و در رتبه پنجم را به دست آورد و از رسیدن به مدال بازماند.

در این مسابقات که در دریاچه میوشی زیر باران شدید برگزارشد، بازیکنان چین، ازبکستان و قزاقستان اول تا سوم شدند.

شفیعیان پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان نیز در فینال حضور داشت و تیم ایران در آن ماده هم پنجم شد.





کاظمی موفق به شکست قهرمان جهان نشد

در ادامه رقابت‌های بوکس در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، دو نماینده بوکس کشورمان امروز در ورزشگاه نیشیو گیمناشیوم به روی رینگ خواهند رفت.

ابتدا مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان کشورمان، در دومین مبارزه خود و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف ماخمود سابیرخان نفر اول رنکینگ جهان و دارنده چندین مدال طلای قهرمانی جهان و آسیا از کشور قزاقستان رفت و در سه راند بازی را واگذار و با قبول شکست از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

کاظمی در نخستین مبارزه خود موفق شده بود نماینده کره شمالی را شکست دهد.

همایون امیری به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان و احمد بحری نیز به عنوان مربی، ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

رده هشتم زوج واژیر و مقدسی در فینال شیرجه هماهنگ ۳ متر

در نخستین روز از مسابقات شیرجه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا، فینال ماده شیرجه هماهنگ از تخته ۳ متر مردان با حضور ۹ تیم در مرکز ورزش‌های آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) برگزار شد.

تیم دونفره ایران متشکل از سام واژیر و سام مقدسی با هدایت شهنام نظرپور، در رقابت با قدرت‌های برتر قاره کهن به آب زدند و پس از اجرای ۶ دور حرکت هماهنگ، در مجموع موفق به کسب ۲۹۱.۴۵ امتیاز شدند.

ریز امتیازات ثبت‌شده برای شیرجه‌روهای ایران در دورهای شش‌گانه به شرح زیر است:

حرکت اول: ۴۴.۴۰ امتیاز

حرکت دوم: ۴۰.۲۰ امتیاز

حرکت سوم: ۶۲.۱۰ امتیاز

حرکت چهارم: ۵۰.۴۰ امتیاز

حرکت پنجم: ۴۳.۲۰ امتیاز

حرکت ششم: ۵۱.۱۵ امتیاز

در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های چین (۴۶۵.۸۷ امتیاز)، ژاپن (۳۵۵.۵۶ امتیاز) و مالزی (۳۴۵.۸۱ امتیاز) عنوان های اول تا سوم را از آن خود کردند.





استکی از مسابقات بوکس کنار رفت

در ادامه رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی، مبارزات وزن ۹۰ کیلوگرم برگزار شد و سام استکی نماینده ایران در این وزن بود که که برای برگزاری نخستین مبارزه به مصاف پوخاری از هند رفت و نتیجه هر سه راند را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

پایان کار شوریده در ناگویا با شکست مقابل نماینده ژاپن

در ادامه رقابت‌های بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (شنبه) در سالن ایچینومیا در حال برگزاری است، آیسان شوریده با شکست مقابل نماینده قدرتمند ژاپن از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در رقابت‌های بخش دختران که با حضور ۳۵ ورزشکار در حال برگزاری است، آیسان شوریده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف آکانه یاماگوچی، دارنده سه مدال انفرادی جهان از ژاپن رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۹ مغلوب حریف سرشناس خود شد.

پیش از این و در رقابت‌های امروز، نیما رستم‌پور در نخستین دیدار خود در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۹ از سد کشیتینز خانال از نپال گذشت تا در دور سوم با کودای نارائوکو از ژاپن دیدار کند.

رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان آسیا: حضور دختر ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی، یک اتفاق تاریخی بود

ریما کیزیلگون، رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا، با ابراز خرسندی از حضور دختر ژیمناست ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: خوشحالم که در یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های قاره آسیا، یعنی بازی‌های آسیایی، شاهد حضور دختر ژیمناست ایران هستیم.

وی اظهار داشت: بازی‌های آسیایی یک رویداد بزرگ با حضور رشته‌های ورزشی متعدد است و سطح رقابت‌ها نیز بسیار بالا است، به‌ویژه در بخش زنان. حضور کشور‌هایی مانند ایران که در حال توسعه ژیمناستیک زنان هستند، اتفاقی مثبت و قابل توجه است.

رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا افزود: ایران در این دوره یک ژیمناست زن دارد که در رقابت‌ها حضور پیدا کرد و عملکرد او خوب بود. این نخستین حضور او پس از مسابقات قهرمانی آسیا در دوحه بود و خوشحال هستم که بار دیگر شاهد حضور ایران در یک رویداد مهم قاره‌ای هستیم.

وی ادامه داد: حضور زنان ژیمناست ایران در بازی‌های آسیایی پس از حدود ۵۰ یا ۵۲ سال، اتفاقی تاریخی و بسیار ارزشمند است و من این گام مهم را به ژیمناستیک ایران تبریک می‌گویم.

کیزیلگون با اشاره به تجربه خود در ایران گفت: دو سال پیش در ایران حضور داشتم و یک دوره آموزشی برگزار کردم. در آن زمان بسیار خوشحال و متعجب شدم که تعداد زیادی از مربیان زن ایرانی علاقه‌مند به این دوره بودند و با جدیت برای ارتقای سطح ژیمناستیک زنان ایران تلاش می‌کردند.

رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا تاکید کرد: من از تمام ورزشکاران زن حمایت و آنها را تشویق می‌کنم و به توانمندسازی دختران در ورزش اعتقاد دارم. تلاش‌های آنها برای توسعه ژیمناستیک و حمایت از این رشته بسیار ارزشمند است.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن هستم در سال‌های آینده شاهد حضور بیشتر ژیمناست‌های زن ایرانی در مسابقات خواهیم بود و امیدوارم در دوره‌های بعد، ایران با تعداد بیشتری ورزشکار و در بیش از یک وسیله رقابت کند.

کیزیلگون در پایان گفت: از تلاش‌های شما و فدراسیون ژیمناستیک ایران تشکر می‌کنم و امیدوارم شما را در رویداد‌های آینده ببینم.



مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

*محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

*تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان







رده بندی مدالی پایان روز هفتم به این شرح است:

۱- چین ۱۰۶ طلا ۴۱ نقره ۲۷ برنز

۲- ژاپن ۳۱، ۴۸، ۴۹،

۳- کره جنوبی ۱۶، ۲۱، ۳۶،

۴- ازبکستان ۸، ۱۷، ۹،

۵- قزاقستان ۸، ۸، ۱۹،

۶- تایلند ۸، ۷، ۹،

۷- ایران ۷، ۱۴، ۷،

۸- بحرین ۷، ۲، ۲،

۹- کره شمالی ۵، ۵، ۴،

۱۰- هند ۴، ۱۲، ۱۴