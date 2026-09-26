نمایندگان ایران در هفتمین روز از بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویای ژاپن، در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز هفتم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (شنبه - ۴ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های تیراندازی با کمان، موج‌سواری، بدمنیتون، تیراندازی تفنگ، قایقرانی آب‌های آرام، شمشیربازی، تنیس روی میز، کبدی، دوومیدانی، شیرجه، بوکس، والیبال ساحلی، اسکیت برد، هندبال و واترپلو با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.





تیم ملی کبدی بانوان نایب قهرمان شد

تیم ملی کبدی ایران در مرحله فینال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز شنبه ۴ مهرماه از ساعت ۱۳ به وقت ژاپن در ورزشگاه توکای سیتیزن ناگویا به مصاف هند رفت.

دو تیم ایران و هند بازی پایاپایی را ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه اول از خود نشان دادند و ملی‌پوشان ایران با انگیزه جلوی حریف قدرتمند هندی ظاهر شدند. در ادامه این تیم هند بود که توانست چند امتیاز از تیم ایران پیش بیفتد و در نهایت نیمه اول بازی با نتیجه ۲۲ بر ۱۶ به سود تیم هند به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم ملی‌پوشان ایران بازی‌ را پرقدرت‌تر آغاز کردند و توانستند چند امتیاز از دست رفته را جبران کنند. امتیازات در ادامه نیمه دوم پایاپای جلو رفت ولی در نهایت این تیم هند بود که توانست با نتیجه ۳۷ بر ۳۴ از سد دختران ایران بگذرد.

دختران ایران بازی قابل قبولی را از خود نشان دادند ولی در انتهای نیمه دوم این تیم هند بود که با یک بازی بهتر توانست قدرت خود را دیکته کند.

پس از اتمام بازی فینال کبدی زنان و نایب قهرمانی کشورمان:

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و مناف هاشمی معاون وزیر ورزش و جوانان و نایب رئیس فدراسیون جهانی، در جمع ملی پوشان کبدی حاضر شدند و برای برگزاری یک بازی زیبا از آنها تشکر کردند.



صعود کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز به مرحله یک چهارم نهایی



مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از صبح امروز (شنبه چهارم مهر) با برگزاری مسابقات انفرادی در سالن اسکای تویوتای شهر ناگویا آغاز شد که طی آن نوشاد عالمیان به مصاف وونگ، چون تینگ از هنگ کنگ رفت و ۴ بر ۲ حریف را شکست داد.

نوشاد عالمیان در ۱۰ تقابل قبل خود مقابل وونگ، چون تینگ از هنگ کنگ به چهار پیروزی دست یافته بود و شش دیدار را به این حریف سرسخت شرق آسیایی واگذار کرده بود. مهمترین پیروزی کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران مقابل این حریف هنگ کنگی به پیروزی شیرین این بازیکن در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی جاکارتا برمی گردد که عالمیان با کسب پیروزی مدال برنز تاریخی انفرادی را پس از ۵۲ سال برای ایران به ارمغان آورد.

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران برای صعود به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال خود به مصاف توموکازو هاریموتو نفر ۴ جهان از ژاپن می‌رود.

رستم پور با پیروزی آغاز کرد

رقابت‌های بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، از صبح امروز (شنبه) در سالن ایچینومیا آغاز شد و نیما رستم‌پور نماینده کشورمان در نخستین دیدار خود از سد نماینده نپال گذشت.

در رقابت‌های بخش پسران که ۳۹ ورزشکار حضور دارند، نیما رستم‌پور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف کشیتیز خانال از نپال رفت و در دو ست متوالی از سد حریف خود گذشت. نماینده کشورمان در این دیدار، ابتدا در ست نخست به برتری ۲۱ بر ۱۴ دست یافت و در ادامه در ست دوم نیز با نتیجه ۲۱ بر ۹ از سد حریف خود عبور کرد.

رستم‌پور در دور سوم به مصاف برنده دیدار نمایندگان ژاپن و هنگ‌کنگ خواهد رفت.

از دقایقی دیگر و در رقابت‌های انفرادی بانوان، آیسان شوریده به مصاف آکانه یاماگوچی، دارنده سه مدال انفرادی جهان از ژاپن می رود.

صعود یوسفی به نیمه نهایی دوی ۲۰۰ متر

بنیامین یوسفی در مرحله مقدماتی دوی ۲۰۰ متر مردان بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ با ثبت زمان ۲۱:۲۱ در جایگاه پنجم گروه دوم قرار گرفت، اما با ثبت یکی از بهترین رکورد‌ها میان نفرات پنجم گروه‌ها، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.





پورعسگری و آقاجانی صدرنشین شدند

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو در سومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی موفق به شکست تایلند تا به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی شود.

ملی‌پوشان ایران در این مسابقه دو بر صفر و با امتیاز‌های ۲۷ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی و یک هشتم نهایی شوند. پورعسگری و آقاجانی در دو بازی قبلی خود موفق به شکست تیمور شرقی و عمان شده بودند.



کارگرپور و قویدل از مدال کایاک میکس بازماندند

تانیا کارگرپور و پیمان قویدل، نمایندگان ایران در کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، از کسب مدال بازماندند.

فینال این ماده امروز شنبه با حضور نمایندگان هشت کشور در دریاچه میوشی برگزار شد و قایق ایران با ثبت زمان ۱.۴۴.۴۱۵ دقیقه در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در این مسابقات تیم‌های چین، کره جنوبی و ژاپن، اول تا سوم شدند.

مسابقات امروز زیر بارش شدید باران برگزار شد.

نتایج کمانداران کشورمان در دور مقدماتی/ بیتا عاشق‌زاده در رده دوم ایستاد

مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی از صبح امروز به صورت رسمی در ناگویا آغاز شد وکمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی در دو ماده ریکرو مردان و کامپوند بانوان به مصاف رقبای خود رفتند.

مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی در حالی از صبح امروز در ناگویا آغاز شد که کمانداران کشورمان در دو ماده ریکرو مردان و کامپوند بانوان در مرحله مقدماتی به مصاف رقبای خود رفتند.

ریکرو مردان:

محمدحسین گلشنی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۲ در رده هشتم ایستاد. وی رکورد ایران که در اختیار خودش بود را یک امتیاز ارتقا داد. وی پس از استراحت در دور نخست حذفی، در دور دوم با برنده دیدار قرقیزستان و بوتان دیدار خواهد کرد.

رضا شبانی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۷۲ در رده بیست و دوم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست، روز سه شنبه به مصاف کماندازی از ژاپن می‌رود.

صادق اشرفی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۶۴ در جایگاه بیست و ششم ایستاد.

در دور حذفی که روز سه شنبه خواهد بود دو کماندار برتر هر کشور حضور خواهند داشت.

کامپوند بانوان:

بیتا عاشق زاده در مرحله مقدماتی با امتیاز ۷۰۴ در رده دوم ایستاد. وی رکورد ایران را شکست و از آن خودش کرد. وی پس از استراحت در دور نخست حذفی، در دور دوم با برنده دیدار سریلانکا و قطر دیدار خواهد کرد.

گیسا بایبوردی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۹۵ در رده بیست و یکم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست، روز دوشنبه به مصاف کماندازی از بنگلادش می‌رود.

شیوا بختیاری در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۸ در جایگاه سی و دوم قرار گرفت.

در دور حذفی که روز دوشنبه خواهد بود دو کماندار برتر هر کشور حضور خواهند داشت.

تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب محمدحسین گلشنی، رضا شبانی و صادق اشرفی با امتیاز ۲۰۱۸ در رده ششم قرار گرفت. تیم ایران پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، فردا به مصاف تیم بنگلادش می‌رود.

تیم کامپوند بانوان با ترکیب بیتا عاشق زاده، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری با امتیاز ۲۰۸۷ در رده ششم ایستاد. تیم ایران فردا در دور نخست مسابقات حذفی به مصاف تیم تایلند می‌رود.

افضلی و رضایی از مدال کانوی میکس بازماندند

هیوا افضلی و محمدنبی رضایی، ملی‌پوشان قایقرانی ایران، در فینال کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در جایگاه چهارم قرار گرفتند و از کسب مدال بازماندند.

زوج ایرانی امروز شنبه در فینال این ماده در دریاچه میوشی و زیر باران شدید با ثبت زمان ۱.۵۴.۳۷۳ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.

در این مسابقات تیمی‌های چین، ازبکستان و قزاقستان، اول تا سوم شدند.

افضلی پیش از این در کانوی تک‌نفره ۲۰۰ متر زنان به مقام هفتم رسیده بود و رضایی نیز در فینال کانوی تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان با زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ هزارم ثانیه ششم شده بود.

با برگزاری این مسابقه، پرونده رقابت افضلی و رضایی در بازی‌های آسیایی ناگویا بسته شد.





آقامیرزایی در فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر از کسب مدال بازماند

علی آقامیرزایی، ملی‌پوش کایاک ایران، در فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در جایگاه چهارم قرار گرفت و از رسیدن به مدال بازماند.

آقامیرزایی امروز شنبه در رقابت نهایی این ماده در پیست قایقرانی دریاچه میوشی با ثبت زمان ۱.۴۵.۱۹۰ از خط پایان عبور کرد و در رده چهارم ایستاد.

آقامیرزایی پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان همراه پیمان قویدل موفق به کسب مدال برنز شده بود. قایق ایران در فینال این ماده زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ هزارم ثانیه را ثبت کرد و سوم شد.

در این مسابقات تیمی‌های ازبکستان، کره جنوبی و قزاقستان، اول تا سوم شدند.



تیم ملی شمشیربازی سابر مقابل میزبان نتیجه را واگذار کرد





تیم ملی شمشیربازی سابر مردان ایران در بخش تیمی، با قبول شکست برابر تیم قدرتمند ژاپن، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی و کسب مدال بازماند.

ملی‌پوشان سابر ایران که با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور در این دوره از رقابت‌ها به میدان رفته بودند، در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف تیم کشور میزبان، ژاپن رفتند.

این دیدار حساس و پر افت‌وخیز در شرایطی برگزار شد که جو بسیار سنگینی از سوی تماشاگران میزبان در سالن مسابقات حاکم بود. با وجود تشویق‌های بی‌امان هواداران ژاپنی، نمایندگان کشورمان نمایش خوبی را به اجرا گذاشتند و در بخش‌هایی از این مسابقه حتی از حریف مدعی خود پیش افتادند اما در نهایت، تیم ژاپن با برتری در امتیازات پایانی توانست با نتیجه ۴۵ بر ۳۴ به پیروزی برسد.

با ثبت این نتیجه، پرونده کاروان شمشیربازی ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی، با تک‌مدال برنز علی پاکدامن در بخش انفرادی سابر به پایان رسید.



دو سرمربی ایرانی روی نیمکت های آسیایی

حضور دو مربی ایرانی در قامت سرمربی تیم‌های ملی اندونزی و قطر، یکی از نکات قابل توجه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ در رشته تیراندازی است.

ابراهیم اینانلو، سرمربی تیم ملی اندونزی، از جمله مربیانی است که سابقه هدایت تیم ملی تفنگ ایران را در کارنامه دارد. او پس از پایان همکاری با فدراسیون تیراندازی ایران، با تیم ملی اندونزی قرارداد همکاری امضا کرد و به مدت ۷ سال است فعالیت خود را در این کشور ادامه داده است.

مریم طالبی نیز که سال‌ها در کادرفنی تیم ملی تفنگ ایران فعالیت داشته و سرمربیگری این تیم را در المپیک پاریس عهده داشته، در حال حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویا هدایت تیم ملی قطر را بر عهده دارد.



نجمه خدمتی از صعود به فینال تفنگ سه وضعیت باز ماند

در ادامه رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی نجمه خدمتی با ثبت امتیاز ۵۸۷ و تنها با x کمتر نسبت به دو حریف خود از مالزی و قزاقستان در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. با توجه به حضور سه تیرانداز چین در جمع ۸ نفر برتر و حذف یک چینی، تیرانداز نهم راهی فینال شد.

شرمینه چهل امیرانی، دیگر نماینده کشورمان در این بخش با ۵۸۳ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی و یکم شد.

همچنین تیم ایران با ۱۷۴۹ امتیاز پس از تیم‌های چین، هند، قزاقستان و ژاپن در رده پنجم قرار گرفت. هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زایر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.

شفیعیان در فینال کایاک ۵۰۰ متر زنان پنجم شد

الناز شفیعیان، نماینده ایران در کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با قرار گرفتن در جایگاه پنجم به کار خود پایان داد.

شفیعیان در فینال این ماده مسافت ۵۰۰ متر را با زمان ۲.۰۰.۷۳۳ طی کرد و در رتبه پنجم را به دست آورد و از رسیدن به مدال بازماند.

در این مسابقات که در دریاچه میوشی زیر باران شدید برگزارشد، بازیکنان چین، ازبکستان و قزاقستان اول تا سوم شدند.

شفیعیان پیش از این در کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان نیز در فینال حضور داشت و تیم ایران در آن ماده هم پنجم شد.





کاظمی موفق به شکست قهرمان جهان نشد

در ادامه رقابت‌های بوکس در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، دو نماینده بوکس کشورمان امروز در ورزشگاه نیشیو گیمناشیوم به روی رینگ خواهند رفت.

ابتدا مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس مردان کشورمان، در دومین مبارزه خود و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف ماخمود سابیرخان نفر اول رنکینگ جهان و دارنده چندین مدال طلای قهرمانی جهان و آسیا از کشور قزاقستان رفت و در سه راند بازی را واگذار و با قبول شکست از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

کاظمی در نخستین مبارزه خود موفق شده بود نماینده کره شمالی را شکست دهد.

همایون امیری به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان و احمد بحری نیز به عنوان مربی، ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

رده هشتم زوج واژیر و مقدسی در فینال شیرجه هماهنگ ۳ متر

در نخستین روز از مسابقات شیرجه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا، فینال ماده شیرجه هماهنگ از تخته ۳ متر مردان با حضور ۹ تیم در مرکز ورزش‌های آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) برگزار شد.

تیم دونفره ایران متشکل از سام واژیر و سام مقدسی با هدایت شهنام نظرپور، در رقابت با قدرت‌های برتر قاره کهن به آب زدند و پس از اجرای ۶ دور حرکت هماهنگ، در مجموع موفق به کسب ۲۹۱.۴۵ امتیاز شدند.

ریز امتیازات ثبت‌شده برای شیرجه‌روهای ایران در دورهای شش‌گانه به شرح زیر است:

حرکت اول: ۴۴.۴۰ امتیاز

حرکت دوم: ۴۰.۲۰ امتیاز

حرکت سوم: ۶۲.۱۰ امتیاز

حرکت چهارم: ۵۰.۴۰ امتیاز

حرکت پنجم: ۴۳.۲۰ امتیاز

حرکت ششم: ۵۱.۱۵ امتیاز

در پایان این رقابت‌ها، تیم‌های چین (۴۶۵.۸۷ امتیاز)، ژاپن (۳۵۵.۵۶ امتیاز) و مالزی (۳۴۵.۸۱ امتیاز) عنوان های اول تا سوم را از آن خود کردند.





استکی از مسابقات بوکس کنار رفت

در ادامه رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی، مبارزات وزن ۹۰ کیلوگرم برگزار شد و سام استکی نماینده ایران در این وزن بود که که برای برگزاری نخستین مبارزه به مصاف پوخاری از هند رفت و نتیجه هر سه راند را واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

پایان کار شوریده در ناگویا با شکست مقابل نماینده ژاپن

در ادامه رقابت‌های بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (شنبه) در سالن ایچینومیا در حال برگزاری است، آیسان شوریده با شکست مقابل نماینده قدرتمند ژاپن از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در رقابت‌های بخش دختران که با حضور ۳۵ ورزشکار در حال برگزاری است، آیسان شوریده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف آکانه یاماگوچی، دارنده سه مدال انفرادی جهان از ژاپن رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۹ مغلوب حریف سرشناس خود شد.

پیش از این و در رقابت‌های امروز، نیما رستم‌پور در نخستین دیدار خود در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۹ از سد کشیتینز خانال از نپال گذشت تا در دور سوم با کودای نارائوکو از ژاپن دیدار کند.

رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان آسیا: حضور دختر ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی، یک اتفاق تاریخی بود

ریما کیزیلگون، رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا، با ابراز خرسندی از حضور دختر ژیمناست ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: خوشحالم که در یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های قاره آسیا، یعنی بازی‌های آسیایی، شاهد حضور دختر ژیمناست ایران هستیم.

وی اظهار داشت: بازی‌های آسیایی یک رویداد بزرگ با حضور رشته‌های ورزشی متعدد است و سطح رقابت‌ها نیز بسیار بالا است، به‌ویژه در بخش زنان. حضور کشور‌هایی مانند ایران که در حال توسعه ژیمناستیک زنان هستند، اتفاقی مثبت و قابل توجه است.

رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا افزود: ایران در این دوره یک ژیمناست زن دارد که در رقابت‌ها حضور پیدا کرد و عملکرد او خوب بود. این نخستین حضور او پس از مسابقات قهرمانی آسیا در دوحه بود و خوشحال هستم که بار دیگر شاهد حضور ایران در یک رویداد مهم قاره‌ای هستیم.

وی ادامه داد: حضور زنان ژیمناست ایران در بازی‌های آسیایی پس از حدود ۵۰ یا ۵۲ سال، اتفاقی تاریخی و بسیار ارزشمند است و من این گام مهم را به ژیمناستیک ایران تبریک می‌گویم.

کیزیلگون با اشاره به تجربه خود در ایران گفت: دو سال پیش در ایران حضور داشتم و یک دوره آموزشی برگزار کردم. در آن زمان بسیار خوشحال و متعجب شدم که تعداد زیادی از مربیان زن ایرانی علاقه‌مند به این دوره بودند و با جدیت برای ارتقای سطح ژیمناستیک زنان ایران تلاش می‌کردند.

رئیس کمیته فنی ژیمناستیک هنری زنان اتحادیه ژیمناستیک آسیا تاکید کرد: من از تمام ورزشکاران زن حمایت و آنها را تشویق می‌کنم و به توانمندسازی دختران در ورزش اعتقاد دارم. تلاش‌های آنها برای توسعه ژیمناستیک و حمایت از این رشته بسیار ارزشمند است.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن هستم در سال‌های آینده شاهد حضور بیشتر ژیمناست‌های زن ایرانی در مسابقات خواهیم بود و امیدوارم در دوره‌های بعد، ایران با تعداد بیشتری ورزشکار و در بیش از یک وسیله رقابت کند.

کیزیلگون در پایان گفت: از تلاش‌های شما و فدراسیون ژیمناستیک ایران تشکر می‌کنم و امیدوارم شما را در رویداد‌های آینده ببینم.



مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)



* تیم ملی کبدی زنان

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان