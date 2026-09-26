

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت:در اجرای طرح‌های مقابله با مخلان نظام اقتصادی و مبارزه با پدیده احتکار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات دقیق پلیسی، یک انبار ذخیره ی غیرمجاز لوازم تزییناتی خودرو را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان لرستان بیان کرد : در بازرسی از انبار کشف شده، پنج هزار قطعه انواع لوازم تزییناتی خودرو را که به قصد احتکار و عرضه خارج از ضابطه در آنجا نگهداری می‌شد، کشف شد.





وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح شهرستان خرم آباد معرفی و انبار مذکور هم مهر و موم شد.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان اقتصادی و محتکران کالا افزود: پلیس با رصد مستمر بازار و انجام اقدامات اطلاعاتی، با افرادی که با احتکار کالا در پی اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم هستند، قاطعانه برخورد می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از جرائم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.