

به گزارش



افشین عزیزی افزود:در این مدت ، ۶۵ پرونده ی تخلف در زمینه تخریب و تصرف غیرمجاز زمین ملی در شهرستان خرم آباد تشکیل شده که با پیگیری‌های حقوقی و میدانی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی ، ۵۵.۳ هکتار از زمین های ملی که مورد تصرف قرار گرفته بودند، شناسایی و با حکم قضایی از دست متصرفان آزاد و به بیت‌المال بازگردانده شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خرم‌آباد گفت:در شش ماه نخست سالجاری در پی گشت‌های مستمر و شناسایی نقاط و گلوگاه‌های تخلف، ۱۲۴ فقره پرونده قضایی برای متخلفان در این شهرستان تشکیل شده است.، ۶۵ پرونده ی تخلف در زمینه تخریب و تصرف غیرمجاز زمین ملی در شهرستان خرم آباد تشکیل شده که با پیگیری‌های حقوقی و میدانی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی ، ۵۵.۳ هکتار از زمین های ملی که مورد تصرف قرار گرفته بودند، شناسایی و با حکم قضایی از دست متصرفان آزاد و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی بیان کرد:همچنین ۲۱ فقره مربوط به قطع و ریشه‌کن کردن درختان موضوع ماده ۴۲ و ۱۵ فقره مربوط به تخریب و دخل و تصرف در عرصه‌های جنگلی و موضوع ماده ۴۴ بوده است.