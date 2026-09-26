آزادسازی بیش از ۵۵ هکتار زمین ملی در خرمآباد
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خرمآباد از آزادسازی بیش از ۵۵ هکتار از زمین های ملی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خرمآباد گفت:در شش ماه نخست سالجاری در پی گشتهای مستمر و شناسایی نقاط و گلوگاههای تخلف، ۱۲۴ فقره پرونده قضایی برای متخلفان در این شهرستان تشکیل شده است.افشین عزیزی افزود:در این مدت
، ۶۵ پرونده ی تخلف در زمینه تخریب و تصرف غیرمجاز زمین ملی در شهرستان خرم آباد تشکیل شده که با پیگیریهای حقوقی و میدانی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی ، ۵۵.۳ هکتار از زمین های ملی که مورد تصرف قرار گرفته بودند، شناسایی و با حکم قضایی از دست متصرفان آزاد و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی بیان کرد:همچنین ۲۱ فقره مربوط به قطع و ریشهکن کردن درختان موضوع ماده ۴۲ و ۱۵ فقره مربوط به تخریب و دخل و تصرف در عرصههای جنگلی و موضوع ماده ۴۴ بوده است.