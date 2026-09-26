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رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت:مرحله استانی طرح ملی «جایزه سراج» با تجلیل از دانشجویان برتر قرآنی در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: ۸۰ دانشجو از دانشگاههای مختلف استان در مرحله استانی طرح «جایزه قرآنی سراج»شرکت کردند.
سلاحورزی افزود: پس از بررسی و داوری آثار، ۱۲ نفر به عنوان افراد شایسته تقدیر و سه نفر هم به عنوان برگزیدگان این دوره معرفی شدند.
وی گفت: برگزیدگان مرحله ی استانی برای حضور در مرحله کشوری مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران معرفی خواهند شد.