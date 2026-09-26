به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: ۸۰ دانشجو از دانشگاه‌های مختلف استان در مرحله استانی طرح «جایزه قرآنی سراج»شرکت کردند.



سلاحورزی افزود: پس از بررسی و داوری آثار، ۱۲ نفر به عنوان افراد شایسته تقدیر و سه نفر هم به عنوان برگزیدگان این دوره معرفی شدند.



وی گفت: برگزیدگان مرحله ی استانی برای حضور در مرحله کشوری مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران معرفی خواهند شد.









