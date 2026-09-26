



به گزارش خ برگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛با آغاز سال تحصیلی جدید، نیمکت‌های مدارس لرستان در غیاب ۱۱ دانش آموز و ۹ معلم شهید جنگ های اخیر با شاخه‌های گل پر شد.

در حمله ی دشمن آمریکایی صهیونی و در جنگ تحمیلی سوم ، رضا جمشیدی و مریم بخشی ، بهمن میرزایی‌نژاد و عبدالناصر خدایی از معلمان پیشکسوت شهرستان دورود و در خرم‌آباد یک معلم به شهادت رسید.

همچنین در جنگ تحمیلی دوم ،چهار معلم در استان لرستان به شهادت رسید.



