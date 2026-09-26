\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c\u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0628\u0627\u063a \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n