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کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اشراف اطلاعاتی ایران بر گروهکهای تروریستی گفت: طرح دشمن برای تبدیل ایران به سوریه یا لیبی در جنگ ۴۰ روزه ناکام ماند؛ این ناکامی، حاصل همراهی مردم و اقتدار نیروهای مسلح بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مرتضی سیمیاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اشراف اطلاعاتی دقیق جمهوری اسلامی ایران و رصد لحظهای تروریستهای اجارهای را تشریح کرد. متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است:
سؤال: همزمان با اینکه نیروهای مسلح از مرزهای کشورمان دفاع میکنند، بخشی از این آمادگی و عملیاتها درخصوص دفاع از مرزهای کشورمان در نقطه به نقطه مرزهای کشور، عملیاتهایی انجام شده و درحال انجام است. از تازهترین خبرها بفرمایید؟
سیمیاری: از شهدای مبارزه با تروریسم یادی میکنم. شهید ظریفی که روز گذشته توسط اشرار و تروریستها به درجه عالی شهادت رسیدند. نضهتی در شمال کشور، مولویگل در جنوب کشور و همچنین یاد کنم به صورت ویژه از یک جانفدا و یک سرباز و مجاهد شهید اسلام «کاک درویشی» معروف به «کاک اسلام» که تمام عمر خودش را در راه مبارزه و دفاع از مردم ایران انجام داد، چه در زمانی که در صف خدمت و جهاد بود و چه زمان بازنشستگی همواره در خدمت جهاد بودند و در آخر هم به صورت ناجوانمردانهای، اشرار و تروریستها ایشان را به شهادت رساندند. ار استانهای کردنشین در رابطه با کاک درویشی بپرسید چیزی نیست خوشنامی این شهید عزیزمان که حتی باید بگویم حتی قاتل و ضارب آن هم مورد عنایت این شهید بود. منزل این شهید عزیزمان الان دو پرچم وصل است. ایشان در وصیتنامه شان نوشته بودند که اگر زمانی شهید شدم دو پرچم ایران را بالای درب منزل من بزنید که این پرچم برقرار است.
در خصوص سؤال شما اینکه چرا الان دشمن شروع کرده برخی ترورهای کور را انجام میدهد و چرا ما مجبور هستیم یکسری عملیاتهایی انجام دهیم. درحال حاضر دشمن ما به علت اینکه در جنگ ۴۰ روزه، سیلی سختی را از مردم ایران خورده و تمام طرح هایش یکی پس از دیگری از بین رفته، الان مجبور است دست به ترورهای کور بزند و ناامنیهای مقطعی ایجاد کند که البته پاسخهای درخوری را الان دارد دریافت میکند. اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از ماجرا داشته باشیم از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان ما با مجموعهای از تهدیدهای نرم و تهدیدهای گرم روبهرو بودهایم که تروریست در دامنه تهدیدهای گرم قرار داشته که گاهی پیش قراول اقدامات دشمن محسوب میشود. مثل گروهک پیکاب، گروهک فرقان، گروهک تروریستی آرمان که اینها پیش از اقدامات دشمن عمل میکنند. گاهی هم اینها زمینه یا پیوست عملیاتی دشمن هستند مثل گروهک تروریستی منافقین که حتی به جایی میرسند که خودش را بعنوان ستون پنجم دشمن هم مطرح میکند و از بچه ۳ ساله تا پیرمرد ۹۰ ساله را به شهادت میرسانند.
سؤال: ترورهای کور دشمن به این معنی است که آنها به دنبال اجرای نقشه گسترده تری هستند؟
سیمیاری: البته برنامه و طراحی دشمن روی همین خط است. اما نکته بسیار مهمی که در این زمینه وجود دارد اینکه امنیت در جمهوری اسلامی ایران کاملاً مردمی است و از ظرفیتهای مردمی در این زمینه استفاده میشود. حضرت آقا هم در ابلاغی که به فرماندههای بسیجی میدهند میگویند هر ایرانی یک بسیج. این جمله خیلی خوب تبیین نشده در واقع استفاده از ظرفیتها است. آقای شهیدمان وقتی به استان کردستان در سال ۸۸ سفر بسیار شکوهمند را انجام میدهند میبینید که آقا میفرمایند از ظرفیت کردستان و از ظرفیتهای مردمی باید به خوبی استفاده شود. استفاده از ظرفیتهای مردمی باعث شده دشمن در اجرای آن عملیاتهایی که در ذهن خودش دارد که عملیاتهایی است که مرکزگرا است و با استفاده از پیوستهای برونی و گسلهای بیرونی دارد صورت میگیرد، به صورت کاملاً دقیقی ناموفق باشد.
الان سه نکته وجود دارد در بحث مبارزه با تروریست: یک: جمهوری اسلامی ایران پیش قراول مبارزه با تروریست در حوزه بین المللی است. ترامپ را روز گذشته دیدید که گفت: ایران حامی تروریست است. ایران حامی تروریست نیست، ایران با تروریست مبارزه میکند. اگر آمار قربانیهای تروریستها را دربیاوریم ما در ردیف اول این عنوان قرار داریم. نکته دوم در این زمینه اینکه نیروهای مسلح و جامعه اطلاعاتی ما در همه تاکتیکهای وابسته به گروهکها به آنها اشراف دارند و به دشمن چیره هستند و نکته سوم اینکه نوع مبارزه ما مبارزهای است که شهید بروجردی، شهید شوشتری و شهید کاظمی انجام میداده است و کاملاً مبارزه مردم گرایانه است. البته در کنار این مبارزهای که وابسته به مردم است و افرادی مثل کاک اسلام در آن به شهادت میرسند میبینید که نیروی مسلح، جامعه اطلاعاتی، فراجا و ارتش قهرمان و بسیج در کنار همدیگر قرار میگیرند و اقتدار قابل توجهی ایجاد میکنند. از جمله در مرزهای شمال غربی میبینید که قرارگاه مقتدر حضرت سیدالشهداء (ع) ذیل منویاتی که حضرت آقا برای آنها تعیین کردهاند، به دشمن ضربات قابل توجهی را میزنند و کارت اصلی ترامپ را که دائما ً هم گفت من پول و سلاح دادهام، این کارت از بین رفته است.
سوال: الان در رصد و پایش هر آنچه که دشمن دارد بر ضد ما انجام میدهد در چه مرحلهای هستیم چقدر به لحظه هستیم چقدر آمادگی داریم؟
سیمیاری: در این حد اطمینان خاطر به مردم عزیزمان بدهیم که هیچ نقطهای نیست که خارج از کنترل و دسترسی نیروهای مسلح و جامعه اطلاعاتی ما باشد. در تمام کریدورهایی که در اطراف مرزهای ما هستند هیچ محلی برای تجمیع تشدید و تقویت تروریست وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران روی آن اشراف نداشته باشد کاملا به صورت دقیق گاها میتوانم به شما بگویم آنلاین ما روی گروهکهای تروریستی اشراف داریم و نتیجه این اشراف این امنیتی است که به صورت دائمی این امنیت پایداری که الان مردم ایران دارند احساس میکنند. هدف دشمن این بود که ایران را سوریه کند در جنگ چهل روزه هدفش این بود که ایران را لیبی کند طرحهای مختلفی را در ذهن خودشان در اتاقهای عملیاتی برایشان طراحی کرده بودند که هیچ کدام از اینها به نتیجه نهایی نرسید در رده اول مردم عزیز ایران قرار دارند که ضد تروریسم هستند و در رده دوم آن اشراف اطلاعاتی و اقتداری که نیروهای مسلح ما هستند.
سوال: برویم سراغ تصاویر و فیلمها و عملیاتها و ببینیم که چه کردید؟
سیمیاری: به عنوان مثال یکی از مناطقی که محل تقویت و رشد تروریستها هست حالا مردم عزیز ما هم میتوانند تصاویر مرتبط با این موضوع را الان ببینند یکی از این مراکزی که الان شما در صحنه هم دارید مشاهده میکنید مراکزی است که محل تجمع تروریستها در آن سوی مرزهای ایران محسوب میشود در فاصله بیش از پنجاه کیلومتر است که شما میبینید که چقدر با رزولیشن بسیار بالایی شما تحرکات گروههای تروریستی را میبینید. تمام مقرهایی که الان شما میبینید که سالم هستند همه اینها یک به یک به صورت کامل منهدم و از رده عملیاتی خارج شدهاند. یک نکته هم خدمت شما عرض کنم که بسیار قابل توجه است. ما خیلی اخلاقی هم عمل میکنیم در این زمینه یعنی چی؟ یعنی در همین ساختمانهایی که محل تجمع تروریستها هستند دویست تا زن تروریست مسلح وجود دارد، اما صبر کردیم که اینها انتقال پیدا کنند بعد این عملیات را انجام دادیم. یک علت راهبردی هم سر این زمینه وجود دارد. غالب این زنان افراد فریب خورده هستند. افراد ناآگاهی هستند که عناصر تروریستی از اینها استفاده کردهاند بنابراین جمهوری اسلامی ایران آنقدر اخلاقی عمل میکند که اگر در جایی احساس کند که به مردم عادی حتی اگر به سرکردگان تروریستها باشند اگر روسای اشعار اشرار باشند احساس کند به مردم عادی دارد آسیب وارد میشود، احساس کند که در آنجا ممکن است برخی افراد برایشان ممکن است مسئله ایجاد شود عملیاتهای خودش را لغو میکند. میخواهیم به شما بگویم که برای ما هدف هیچ گاه وسیله را توجیه نمیکند و ما با اخلاقیترین شیوه ممکن حتی با دشمن خودمان میجنگیم برعکس آن چیزی که شما میبینید تصاویر مرتبط با مدارس ما مثلا همین مدرسه شجره طیبه میناب.
سوال: عروسی سیریک، مدرسه شجره طیبه، ورزشگاه لامرد، بیمارستانها و مراکز درمانی؟
سیمیاری: و دشمن استفاده میکند مثلا از بمبها و موشکهایی استفاده میکند که تلفات بسیار زیادی بگیرد. نیروی مسلح ما و جامعه اطلاعاتی ما دستورالعملهای روشنی دارد که با کمترین میزان تلفات و فقط با تروریستها یعنی هیچ جایی نیست که ما عملیات انجام داده باشیم و در قالب آن به افرادی غیر از تروریستها آسیب وارد شده باشد.
سوال: محلی را که نشان دادید و با وضوح تصویر بالا دیدیم زیر ضرب عملیات است؟
سیمیاری: بله کامل منهدم شده. میخواهم به شما بگویم که در طول این جنگ چهل روزه دشمن تلاش کرده بود با تجمع تروریستها در اطراف مرزها، عملیاتی را به صورت ستون کشیده شده کاری که منافقین سال شصت و هفت انجام دادند، اما قبل از اینکه این را بخواهیم شکل دهیم، چون آنجا آمدند تروریستها و از چند شهر ما عبور کردند، پیغام فرستادیم برای یکی از این احزابی که در شمال عراق وجود دارند که این اطلاعاتی ما، وزارت اطلاعات، سپاه، وزارت فراجا و جاهای دیگر دارند انجام میدهند.
سوال: در جنگ چهل روزه سه هشدار دادیم و پنج عملیات کردیم زمان را گفته بودیم دو ساعت دیگر ما هر هشداری که دادیم هر تهدیدی که کردیم عملیاتی کردیم و الان آن چیزی که در ذهن دشمن بسیار او را مردد میکند به جنگ گسترده به هر آنچه که برای ادامه این موضوع در ذهنش است عملیاتی کردن هشدارها و تهدیدها از سوی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اهدافش در پاسخ و تجاوزی است که دیده.
سیمیاری: یک نکته است. اقتدار و رصد نیروهای مسلح و جامعه اطلاعاتی ما دومین نبود. ظرفیت مردم همین گروهکهای تروریستی، جلسهای گذاشته بودند با افسر اطلاعاتی همکار باهاشون یعنی همین آمریکاییها و صهیونیستها ازشون پرسیده بودند و گفته بودند که ما که همه امکانات را داریم چرا نتوانستید بروید هیچ کاری انجام دهید یکیشون نکته مهمی را گفته بود و گفته بود ما ظرفیت در داخل ایران نداریم اینها همش تبلیغاتی است که اینجا انجام میدهیم در داخل ایران هیچ ظرفیتی برای همکاری با تروریسم وجود ندارد برای همین میگویم که امنیت در داخل ایران کاملا مردم گرایانه است.
سوال: برویم سراغ تصویر بعد؟
سیمیاری: نکته بعدی که شاهکار اطلاعاتی و عملیاتی محسوب میشود در کورک است که در این نقطه مردم عزیزمان میتوانند ببینند که چشم آمریکاییها در خاورمیانه کور شد. در این تصویر میتوانید مشاهده کنید که یکی از مهمترین مراکز راداری که یک مرکز جنگالی هم محسوب میشود در یکی از نقاط نزدیک به مرزهای ایران قرار داشته البته با فاصله چهل کیلومتری که شما اینجا میبینید که تصویر با وضوح بسیار بالا که پهپادهای ما با عملیات بسیار ویژه ضربه غافلگیر کننده را به آمریکاییها میزنند بعد از اینکه این رادار خورد و این مرکز راداری جنگالی خورد فرمانده سازمان تروریستی سنتکام گفته بود که ما از اشراف عملیاتی ایرانیان به یکی از کشورهای منطقه گفته بود ما از اشراف امنیتی که ایرانیان دارند شوکه هستیم.
سوال: رصد و شناسایی عملیات پیچیدگیهای فراوانی دارد و فرزندان ملت در نیروهای مسلح در نهادهای امنیتی و عملیاتی واقعا خدا قوت دارند.
سیمیاری: تصاویری که الان شما آوردهاید و من دارم روی آنها کارشناسی میکنم فقط نمونههای کوچکی است از کارهای بسیار بزرگی که انجام شده حالا ان شاالله شاید در روزهای آینده و در ماههای آینده مردم متوجه شوند که این مجاهدتهای خاموشی که جامعه اطلاعاتی و نیروی مسلح ما و قرارگاه مقتدر حضرت حمزه سیدالشهدا (ع) انجام دادند و در جنوب قرارگاه قدس و در جاهای مختلف قرارگاه رمضان انجام دادند چه شاهکارهای بی نظیری بوده و این بچهها چه کارهای بزرگی را در این زمینه انجام دادهاند.
سوال: ما دو تصویر دیگر هم داریم سایت راداری نیروهای آمریکایی را زدیم چقدر اهمیت دارد کجاها از آن استفاده میکردند؟
سیمیاری: مهمترین مرکز جمع آوری اطلاعات و جنگال گروهک تروریستی سنتکام در مرزهای شمال غربی کشورمان محسوب میشد که دیگر الان وجود خارجی ندارد.
تصویر بعد در بایس سان مربوط است به یکی دیگر از مراکز فرماندهی یکی از این گروهکهای تروریستی و تجزیه طلب در کنار مرزهای ایران. اینجا مرکز جلسه فرماندهان بوده، چون اینها با هم قرار گذاشته بودند که جلسه مخفیانه را برگزار کنند به محض اینکه جلسه شروع میشود ضربه عملیاتی ما میخورد. اگر فیلم را هم پخش کنید این یکی هم دوباره مرتبط میشود به مرکز دپو سلاح تجمیع نیرو آسایشگاه مرتبط با گروهکهای تروریستی که این هم در تیر راس پهپادها و موشکهای نیروهای مسلح ما قرار دارد ضرباتی هم که میزنیم این سوله را زیر ضربات عملیاتی بردیم کاری به سولههای بغلی و چپ و راستی هم نداریم در طول جنگ تحمیلی هم مردم عزیزمان بارها دیدند ما طبقه سیزده آپارتمانی را زدیم، طبقه چهارده را زدیم بدون اینکه به طبقات بالا و پایین اینها خسارت وارد شود. این محصول مجاهدتهای خاموشی است که جامعه اطلاعاتی ما دارند.
سوال: همه عملیاتهایی که میکنیم در طول این جنگ و در ادامه در مقابله با توطئههای دشمن در حالی است که به لحاظ مختلف دچار تحریم هستیم و در این تحریم توانستیم هم توان عملیاتی مان را بالا ببریم و هم انگیزه انسانی و توان رزممان را بالا ببریم و خود این یک موضوع قابل واکاوی است؟
سیمیاری: بله فرزندان ملت ایران با مجاهدتهای شبانه روزی یعنی بعضی از این بچهها هنوز که هنوزه بعد از دوران جنگ تحمیلی در لوکیشنهای عملیاتی و جبهه اصلی آنجاست سنگر اصلی ما آنجاست که این بچهها از جوانهای نسل زد و هرچی که اسمشان است آنجا هستند و فرماندهان شجاعی که سالها تجربه دارند که ان شاالله شاید زمانی فراهم باشد که برویم کنار و اینها بیایند مستقیما با مردم عزیز ایران صحبت کنند و گزارشی را در این زمینه ارائه دهند.
سوال: در فواصل زمانی مختلف در طول جنگ و همین الان حتی در فواصل پیش رو عملیات میکنیم همچنان دشمن روی این قسمتها و روی این موضوع یعنی جنگ زمینی شرارتها از سوی پایگاههای گروهکهای تروریستی همچنان امید بسته؟
سیمیاری: دشمن باید امید داشته باشد ولی کارت بازی شان سوخته. در واقع آنها ممکن است همچنان بخواهند، چون چاره دیگری ندارند جز بخواهند از اشرار و تروریستها و اراذل و اوباش و شبکههای به هم پیوسته استفاده کند. چون ظرفیت مردمی در داخل وجود ندارد طبیعتا تنها جایی که برایش میماند این است که از این ابزار دست دوم و دست سوم استفاده کند.
سوال: نکتهها را بفرمائید؟
سیمیاری: اول اینکه خطابم به تروریستها هست در رابطه با افرادی که اغفال شدهاند به خصوص زنان و افرادی که کودک هستند و صرف تبلیغاتی که این گروهک انجام میدهد. جذب این عناصر تجزیه طلب و تروریستها با این کارنامه بسیار بد اینها خیلی هم بدنام هستند در استانهای کردنشین ما. بروید آنجا اسم این گروهکها را بیاورید همه اینها را میشناسند به دزد و قاتل و جنایتکار به هر حال آمدهاند اینها را اغفال کردند آغوش مردم ایران به روی اینها همواره باز است و میتوانند برگردند و این ظرفیت به صورت کامل وجود دارد. ان شاالله بتوانند از این فرصتی که الان برای اینها وجود دارد استفاده کنند و صف خودشان را از تروریستها جدا کنند. تا اینجا با اینها برخوردی نکردیم، فقط با عناصر اشرار و قاتلین برخورد کردیم البته اگر بتوانند اطلاعاتی را در رابطه با این عناصر هم به هر ترتیب در اختیار ما قرار دهند به نظر من قابل توجه است.
نکته دوم آمریکاییها دارند از منطقه ما میروند هیچ فرصتی برای آمریکاییها نیست. هیچ پایگاهی در این منطقه نیست. زبالههای انسانی را باید با خودشان از منطقه ما ببرند بهتر است اینها در کوله پشتی سربازان آمریکایی با آنها بروند حالا اگر نروند چه اتفاقی میافتد؟ سه لوکیشن به اینها میگویم که اگر نروند حتما با اینها برخورد میکنیم. این سه لوکیشن، لوکیشنهایی است که الان تروریستها در داخل آن حضور دارند: یک در اربیل در منطقه بکه مجتمع آپارتمانی نورستان الان تروریستها داخل آنجا هستند، حواس خودشان را جمع کنند به این قضیه. در سلیمانیه مجتمع باز آنجا تروریستها هستند و همچنین در کوی سنجر خانه باغهای اطراف خلیفان.
البته آنها میتوانند وقتی صدای ما را میشنوند لوکیشن شان را عوض کنند به خانه تیمی امن بعدی بروند و خیلی هم سخت است. مردم کردستان عراق به اینها اصلا جا نمیدهند، بروند به خانه بعدی به خانه بعدی. خانههای بعدی و بعدی شما هم در رصد و اشراف اطلاعاتی قرار دارد اگر این دو تا کاری که ما میگوییم را انجام دهند اگر تسلیم نشوند و اگر با آمریکاییها از منطقه ما نروند اشراف اطلاعاتی ما را بالای سر آنها نیروهای مسلح ما و جامعه اطلاعاتی ما قرار دارند
نکته آخر با مردم کردستان عراق میخواهم خدمت آنها بگویم که جمهوری اسلامی ایران کردهای عراق را از خودش میداند ما آنها را پاره جان خودمان میدانیم. پل تمدنی ما هستند اصلا کردستان چشم و چراغ ایران است. در طول مبارزه با داعش برای اینها شهید دادیم. شهید سلیمانی بیشترین خدمات را به اینها داده. میدانم شرایط آنجا خیلی سخت است تهدید گروهکها است نباید به اینها جا و مکان دهند. نباید خانههای آنها در اختیار عناصر تروریستی قرار بگیرد تا انشاالله جامعه اطلاعاتی و نیروهای مسلح ما بتواند راحتتر و دقیقتر و با کمترین میزان آسیبها با این عناصر ان شاالله مبارزه کنند. به شما قول میدهم که در پایان این جنگ همراه آمریکاییها این زبالههای انسانی را جارو خواهیم کرد و از منطقه به صورت کامل بیرون خواهیم کرد ان شاالله.