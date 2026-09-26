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سخنران مراسم گرامیداشت شهدای کیش، گفت: دشمن تلاش داشت با ایجاد ناامنی و درگیری داخلی، کشور را دچار بحران کند، اما حضور مردم در صحنه، این نقشه را ناکام گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام محمودتبار در مراسم گرامیداشت شهدای کیش، با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب پیش از شهادت، گفت: مردم در جنگ تحمیلی اخیر به میدان آمدند و با حضور خود، بخش مهمی از برنامههای دشمن را خنثی کردند.
او افزود: دشمن در جریان جنگ تحمیلی تلاش داشت از طریق ایجاد درگیری و ناآرامی در شهرهای مختلف، کشور را با بحران روبهرو کند، اما حضور مردم در خیابانها مانع از تحقق این هدف شد.
استاد حوزه و دانشگاه، انتقال تجربه جنگ تحمیلی و مقاومت به نسل جدید را ضروری دانست و گفت: مردم با حضور خود نشان دادند که در شرایط حساس، دفاع از کشور و حفظ امنیت را وظیفه خود میدانند.
حجتالاسلام محمودتبار با اشاره به حضور خود در میناب در جریان جنگ تحمیلی اخیر، به حمله به مدرسه شجره طیبه و شهادت جمعی از دانشآموزان و معلمان اشاره کرد و گفت: پس از شنیدن خبر انفجار، پیگیر وضعیت مدرسه شجره طیبه شدم و از نزدیک شاهد صحنههای تلخ پس از این حادثه بودم.
او با بیان اینکه حمله های بعدی به محل حادثه، روند امدادرسانی را دشوارتر کرد، افزود: شمار زیادی از دانشآموزان و معلمان مدرسه شجره طیبه در این حمله ها به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام محمودتبار، روایت خانوادهها برای یافتن فرزندان خود از زیر آوار باقی مانده از حمله دشمن را یکی از تلخترین صحنههایی دانست که در میناب رخ داد و گفت: برخی خانوادهها چند روز برای یافتن پیکر فرزندانشان به مراکز نگهداری اجساد مراجعه میکردند.
او با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز و معلمان مدرسه شجره طیبه، بر زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال روایت این حادثه به نسلهای آینده تأکید کرد.