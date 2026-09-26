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رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با رژیم آمریکایی صهیونی نه تنها در جنگ نظامی بلکه در جنگ شناختی و رسانه ای هم پیروز شد، تاکید کرد: با وجود اینکه بیشتر رسانههای دنیا در دست آمریکاییها و صهیونیستهاست؛ صداوسیما با توان رسانهای محدود در برابر امپراتوری رسانهای دشمن ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری برنامه های هفته دفاع مقدس و اتفاقات جنگ دوازده روزه و چهل روزه را تشریح کرد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: هفته دفاع مقدس امسال را درحالی سپری میکنیم که رنگ و بوی دیگری حتی در مقایسه با سال گذشته که جنگی را تجربه کرده بودیم دارد. دو جنگ را پشت سر گذاشتهایم و تمام سنین از نزدیک واژه دفاع مقدس را از نزدیک حس کردند؟
سردار کارگر: ۴۶ امین سالگرد هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم. شعار امسال ما هم «لبیک یا خامنهای» بود. هم لبیک به امام بزرگوار و شهید و هم لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای. هرچه داریم از دفاع مقدس ۸ ساله است. فرمایشی را حضرت آقا داشتند و فرمودند: دفاع مقدس انقلاب و اسلام را زنده نگه داشت و ملت ایران را عزیز کرد.
اگر امروز میتوانیم در مقابل ابرقدرتها بایستیم، همه اینها ثمرات ۸ سال دفاع مقدس بود. کشوری که روزی سیم خاردار را وارد میکرد و قادر نبودیم سیم خاردار بسازیم، به تبع آن سلاحهای دیگر هم همینطور، امروز با توجه به ضرباتی که نیرویهای مسلح خوردند، ولی نیروهای مسلح الان زنده هستند و میجنگند و آن هم با سلاحهای پیشرفته اول دنیا. الحمدالله در حین جنگ هم تولید دارند که این وضعیتی خاصی است. در دفاع مقدس این را باور کردیم که «ما میتوانیم». وقتی باور کردیم ما میتوانیم، این ما میتوانیم در همه ارکان نظام جمهوری اسلامی آمد و جا افتاد به ویژه در نیروهای مسلح، نمود خودش را داشت. معمولاً کشورهای دیگر وقتی میجنگند در زمانی ذخایرشان تقریباً رو به اتمام میرسد. آمریکاییها و رژیم صهیونی در بعضی سلاحها و مهمات، ذخایرشان دچار مشکلاتی شده است. ولی جمهوری اسلامی در کنار اینکه از خودش جانانه دفاع میکند در عین حال تولیدات هم دارد، این همان روحیه است. فکر نمیکنم در دنیا کشوری مثل ایران داشته باشیم که اینقدر با زمان و شرایط انطباق پیدا کنند.
سؤال: آنجایی که میگویند جنگ ارادهها و ما ایرانیها و فرزندان ملت در جمهوری اسلامی پیروز این جنگ ارادهها شدند، همین جا است که شما اشاره میکنید؟
سردار کارگر: منطق دفاع مقدس در این دو جنگ هم حاکم بود. در راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی که توکل ما باید به خدا باشد، پیروی از رهبری داشته باشیم، باید وحدت داشته باشیم، باید انسجام داشته باشیم، باید باور کنیم که ما میتوانیم، در این دو جنگ هم اتفاق افتاد. کدام کشور است که رهبر آن کشور، فرمانده هان نظامی شان و مسئولین اصلی کشور ترور شوند، ولی آن کشور بالندهتر شود و حضور پیدا کند. این حضور هفت ماهه مردم در خیابانها دنیا را متحیر کرده است. مردم ما با زندگی کردن شان دارند مقاومت میکنند. در دفاع مقدس هم همینطور بود، مردم زندگی کردند.
قبل از برنامه فرمودید ما باور نمیکردیم روزی جنگی شود و ما هم جنگ را ببینیم. ما هم آن زمان جوان بودیم و وقتی انقلاب شد فکر نمیکردیم جنگی شود، مردم ایران آن زمان آمادگی برای جنگ نداشتند. انقلاب کرده بودند، مسائل داخلی کشور زیاد بود، اختلافات بود، دشمن از قومیتها میخواست سوءاستفاده کند. در داخل درگیر بودیم، منافقین بودند، کمونیستها داخل کشور بودند، حزب توده، همه این اتفاقها افتاد. درست است روی کاغذ رژیم بعث صدامی آنها درست تشخیص داده بودند که وضعیت ما وضعیت منسجمی نبود. آن زمان ارتش دچار تحولاتی شده بود، سپاه و بسیج هنوز آنطور که باید و شاید شکل نگرفته بودند. ولی آنچه که آنها روی کاغذ نوشته بودند اینکه بله ما حمله میکنیم و پیروز میشویم. ولی آنها یک چیزی را نخوانده بودند و آن هم وجود ولی فقیه بود و اینکه مردم به خدا ایمان و توسل داشتند. امام همان روز اولی که جنگ شد گفت: سیلی بزنید که از جایش بلند نشود خیلیها باور نمیکردند و میگفتند مگر میشود. فقط در فرمایشات مقام معظم رهبری.
به نظر من مکتب آیت الله خامنهای، مسئله مهم آن تعریف درست دفاع مقدس بود. مخصوصاً از سال ۹۹ به محضر ایشان که شرف یاب میشدیم برای پیشکسوتان، آقا تحلیل زیبایی از مسئله دفاع مقدس داشتند. فرمودند: انقلاب اسلامی را دفاع مقدس تثبیت کرد. تثبیت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی با دفاع مقدس بود. اگر آن مجاهدتها نبود ممکن بود امروز این عزت و امنیت را نداشتیم. آقا میگویند علت اینکه دشمن به ما حمله کرد، همه بهانههایی که بر سر اروند و ... بود؟ نه. آنها به دنبال این بودند که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را در هم بکوبند، این عین صحبت آقا است. صدام هم نماینده قدرتهای دیگر بود. آن زمان رژیم بعث وابسته به بلوک شرق بود ولی همان زمان امام فرمودند همه اینها از گور آمریکا بلند میشود. خیلیها میگفتند بعث که وابسته به بلوک شرق است، اما بعدها اسنادی که به دست آمد مشخص شد که آمریکاییها و غربیها نقش مؤثر داشتند. خیلی از سلاحهایی که به اینها دادند غربیها بودند.
اولین سلاحهای شیمیایی را غربیها به عراق دادند. امروز هم میبینیم واقعاً همین است. همین عروسی در سیریک، اینها عروسی را بمباران کردند که جنایت بزرگی است مثل جنایت لامرد و میناب. بزرگترین جنایت شان هم شهید شدن رهبر عزیز ما و خانواده معظم ایشان بود. ولی در «سیریک» در خط مقدم، مردم عروسی میگیرند، مردم دارند زندگی میکنند. خود غربیها روی این مسئله تحلیل کردهاند که مردم ایران ما را مسخره میکنند. یکی از مسائلی که در تحقیقاتی غربیها الان درآمده اینکه میگویند مردم ایران علی رغم ضرباتی که خوردند، خودشان را پیروز میدانند. مردم آمریکا و مردم اسرائیل علی رغم جنایتهایی که کردهاند، خودشان را شکست خورده میدانند. اینقدری که رئیس جمهور آمریکا میگوید ما زدیم و پیروز شدهایم، ولی باور عمومی کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه، چیز دیگری است. این مشخص است که مردم ایران بی مانند هستند. امام راحل، رهبر شهید و مقام معظم رهبری این بزرگواران به مردم اعتماد دارند. انسجام مردم، امروز بیشتر است یا انسجام مردم قبل از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان؟ انسجام مردم بیشتر است.
سؤال: بسیاری از مردم که شاید انتقادی داشتند موضوعی را مطرح میکردند، علی رغم همه موضوعاتی که بود، الان در بدنه مدافعان اصلی ایران اسلامی در این میادین و در این خیابانها هر شب حضور دارند و اشاره میکنند ما صحنه را ترک نمیکنیم؟
سردار کارگر: الان همین سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل، چقدر این رئیس جمهور متوهم است و چقدر این رئیس جمهور ندانسته دارد دست به کاری میزند که آمریکا زودتر به افول میرسد. چقدر نادان است، در جایی که میخواهند صلح و عدالت باشد، این کشور و مردمی را تهدید به نابودی میکند. دنیا دارد قضاوت میکند و صحبت خوب دکتر پزشکیان در سازمان ملل که واقعاً از آقای پزشکیان همین انتظار است، رئیس جمهور نظامی اسلامی است. رئیس جمهور این همه مردمی است که در خیابان هستند. انتظار من از آقای پزشکیان همین بود. البته باید به ایشان تبریک گفت بخاطر جسارت و شجاعتی که دارند. واقعاً از رئیس جمهور همین انتظار میرفت. باید آنجا به صورت جنایتکاران آمریکایی سیلی میزد. در پیامی که سردار عبداللهی، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح همین را گفتهاند که شما به نمایندگی از مردم و با مردم به صورت استکبار جهانی سیلی زدهاید؛ لذا دفاع مقدس، زمانی با سردار باقری خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم فرمودند: کار شما خیلی مهم است. کارهایی که در جنگ انجام میدهید، بهره معنوی جنگ را مردم ایران باید ببرند. این هم برای یکسال و دو سال و ده سال نیست، برای یک قرن است. ایشان فرمودند یعنی ما همچنان که سرشکستگی قرارداد «ترکمانچای» را هنوز حس میکنیم، باید پیروزی این جنگ، منظورشان دفاع مقدس بود، صد و دویست سال آینده هم حس کنیم و این نمیشود مگر با شکافتن ذره ذره سلولهای این جنگ. ایشان میفرمایند این جنگ خیلی فوق العاده است. هر ذره ذره اش را بشکافیم در آن مطالب و حرفها است. این فرمایش آقا خیلی مهم است. نگاه کنید کدام جنگ بود حداقل در این ۲۰۰ سال گذشته که الان ممکن است بگوییم تا ۲۵۰ سال گذشته که اتفاق بیفتد و مردم اینطور بایستند.
در جنگ جهانی اول، ۵۰ درصد مردم ایران کشته شدند. ۲۰ میلیون نفر جمعیت داشته است، ۱۰ میلیون نفر آن کشته میشوند، از گرسنگی، از اتفاقاتی که میافتد. تهران ۵۰۰ هزار نفر جمعیت داشته است، ۲۵۰ هزار نفر آن از بین میروند. در جنگ جهانی دوم پادشاه وقت که فرمانده کل قوا بوده از کشور خارج میشود، آن زمان ارتش ایران را که ساخته بودند، به قول خود رضاخان، ارتش، ۱۲۰ هزار نیرو داشته است. نیروهای خارجی که وارد ایران میشوند، ۱۹ هزار انگلیسی از جنوب وارد میشوند و ۳۹ هزار روس از شمال وارد میشوند. یعنی صد و بیست هزار نفر آنها حدود پنجاه تا شصت هزار نفر بودند، فرمانده کل قوا ول میکند میرود این ارتش شکست میخورد. دو میلیون نفر مردم ایران در جنگ جهانی دوم کشته میشوند یعنی اگر آن موقع اینها مقاومت میکردند حالا ممکن است بگوییم که پانصد هزار نفر کشته میشدند ولی ایران حفظ میشد ولی شما در جنگ هشت ساله نگاه کنید.
سوال: سردار میتوانم این طور نتیجه گیری کنم که دفاع مقدس نه فقط دفاع نظامی است، دفاع مردمی است، دفاع اقتصادی است، دفاع فرهنگی است و هر آنچه که دشمن در جنگ ترکیبی و شناختی برای ملت ایران استفاده میکند. سردار فقط با دفاع نظامی نمیشود حریف دشمن شد همینطور جنگ هشت ساله دفاع ما همه جوره بود هم دفاع اقتصادی بود هم سیاسی و هم نظامی بود.
سردار کارگر: نظامیها در خط مقدم هستند و دارند دفاع میکنند بیشتر خودش را نشان میدهد ولی کمکهای مردمی طرف آمده در روستایی یک تخم مرغ آورده، اینها برکت میدهد یعنی انسجام. این وعده خدا است. وقتی مردم با هم منسجم میشوند خدا هم نصرت میدهد. در همین جنگ دوازده روزه و چهل روزه دشمن، جنگ ترکیبی داشت. یعنی جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ رسانهای با آن امپراتوری رسانهای و جنگ شناختی بود. به قول رهبر شهید در مورد جنگ دوازده روزه گفتند: رئیس جمهور آمریکا گفت: مردم بیایند در خیابان مردم آمدند به خیابان و زدند در دهان آمریکا و در دهان رژیم صهیونیستی و این کودتا اینها بعدا باید در تاریخ نوشته شود. در جنگ دوازده روزه که بعد میآیند آن کودتایی که در دی ماه اتفاق افتاد هفدهم و هجدهم، این همه سلاح اینها دادند داخل کشور، چقدر خرج کردند ولی مردم این را حل کردند.
مادامی که در این نظام توکلمان به خدا باشد، پشتوانه مان را مردم بدانیم و با مردم باشیم، هیچ قدرتی حریف این کشور نمیشود و واقعا هم همین طور بوده. همین جنگ شناختی که دشمن داشته ما پیروز شدیم یا دشمن پیروز شده؟ اینکه مردم ما احساس میکنند پیروز هستند مردم آن کشورها احساس میکنند شکست خوردند با توجه به امپراتوری رسانهای که داشتند که رسانههای دنیا دست همین آمریکاییها اکثرا و صهیونیستها است ولی ما حالا چه داریم؟ ما با این توان رسانهای که از نظر تجهیزات داریم همین صداوسیما. جایی عرض کردم حالا بعضیها به صدا و سیما حمله میکنند. بله صدا و سیما انتقاد بهش وارد است. اشکال دارد که دارد به ما هم هست ولی این صدا و سیما به تنهایی در مقابل امپراتوری رسانهای دشمن ایستاد. اگر این صداوسیما موثر نبود چرا دو بار زدنش هم در جنگ دوازده روزه و هم در جنگ چهل روزه. چون بچههایی که در صدا و سیما کار میکنند با همین امکانات و تجهیزاتی که ممکن است تجهیزات زیاد پیشرفتهای هم نباشد یا تجهیزاتشان در جنگ از بین رفته ولی اینها امیدشان به خدا است پشتوانه شان مردم است و خدا دارد به اینها کمک میکند. باید بدانیم که نصر الهی همراه ما است. ما توانستیم موفق شویم همین رسانههایی که الان در کشور داریم این آژانسهای رسانهای که مثلا با نامهای مختلف است امکاناتشان با کجای دنیا قابل مقایسه است؟ ولی الحمدلله کار میکنند و دارند پیروز میشوند ما در همه جبههها پیروز شدیم.
مردم عزیزمان بدانند خدا به سر شاهده نه اینکه من نظامی باشم واقعا ما پیروز شدیم، باید به این پیروزی افتخار کنیم. اگر کسی انسجام مردم را به هم بزند یا این پیروزی را بخواهد زیر سوال ببرد ندانسته دارد در زمین دشمن بازی میکند. باید اینها را تحلیل کنیم. کدام کشور میتوانست این طور طاقت بیاورد؟ ما محاصره بودیم مگر نگفتند یکی از چیزها این بود که ما جنگ میکنیم قحطی میشود واقعا در کشور ما چه قحطی شده؟ بله از نظر اقتصادی ممکن است فشار باشد ولی کجا قحطی است؟ چی در بازار میخواهید پیدا کنید که نمیتوانید؟ اینها همه دست به دست هم دادند. به شما بگویم به عنوان کسی که سنم میرسد که در دفاع مقدس بودم و آنجا خدمت کردهام وظیفهام هم بوده. من هیچ زمانی جمهوری اسلامی را این جور در اوج وحدت ندیده بودم. سران قوا نیروهای مسلح در راسشان مقام معظم رهبری واقعا فوق العاده هستند. خدا رحمت کند حاج قاسم را. وقتی دفاع از حرم پیش آمد حاج قاسم با همین نسل شصتیها و هفتادیها رفت آنجا جنگید. بعد تازه ما میرفتیم در استانها به ما اشکال میگرفتند که شما پارتی بازی میکنید و آشناهایتان را میفرستید سوریه و عراق میجنگند.
الان بچههایی که از کشور دفاع میکنند کدام نسل هستند؟ اینهایی که پای لانچر هستند، اینهایی که پهپاد میفرستند، اینهایی که در خلیج فارس هستند برای کدام نسل هستند؟ اینها نسل هفتادی هستند، بعضی هایشان هم نسل هشتادی هستند و الان داوطلب همین جان فداییان نزدیک سی میلیون نفر ثبت نام کردهاند. زمان دفاع مقدس هم این را نداشتیم. میخواهم بگویم که الان بیشتر است مردم بیشتر هستند و با هر تیپی آمدهاند و دارند دفاع میکنند. الان نگاه کنید از خارج کشور بعضیها دارند برمی گردند به داخل کشور برای اینکه از کشور دفاع کنند. اینها همه لطف و عنایات خداست. این خون پاک رهبر معظم انقلاب و امام شهید است. خون پاک فرماندهان است و همان که آقا فرمود مردم مبعوث شدند و مردم الان آمدهاند. الان دنیا قضاوت میکند، دشمن مستاصل شده. دشمن مانده چه کار کند. حالا هی تهدید میکنند میزنیم، فلان میکنیم چه کار کردید؟ این جنایت بزرگ در میناب بچههای دبستانی را شهید کردید برای چی این کار را کردید؟ بعضی تحلیلگرهای آمریکایی میگویند: اینها آمدند این کار را بکنند که ملت ایران را بگویند ترسید، ما آمدهایم که دیگر کار را تمام کنیم. ملت ایران بیدارتر شدهاند. ملت ایران تهییج شدهاند. ملت ایران آمدهاند و واقعا ما باید دست فرماندهان نیروهای مسلح، دست رزمندگان، دست مردمان و دست پزشکان را ببوسیم. هلال احمر آقای کولیوند گزارش میداد هلال احمر، شش میلیون داوطلب کشوری دارد که از نظر داوطلب در دنیا اول است. در هر جا که نگاه میکنیم واقعا هنرمندانمان را نگاه میکنیم، باید تبریک گفت بهشون و دستشان را بوسید. باید شکرگزار خدا باشیم. الحمدلله نگاه کنید زیر بمباران رهبر این کشور انتخاب شده. هی خبرگان تهدید میشد. زیر بمباران جمع شدند و رهبر را تعیین کردند و رهبر کشور را رهبری کرد. ما باید قدر این نعمتها را بدانیم و پشتیبان هم باشیم. همه ماها اشکال داریم. من الان دارم کار میکنم شما همین الان شروع کنید از بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس اشکال بگیرید ممکن است که بعضی هایش را هم نتوانم جواب دهم. باید از همه تشکر کرد از مجموعه دولت باید تشکر کرد. میدانم وزرا، استانداران و فرماندارها شب و روز کار میکنند.
سوال: نقد سازنده خوب است، اما نقدی که به آن مسیر اتحاد و انسجامی که حضرتعالی به آن تاکید کردید را گوشهای خدشه دار کند و این وحدت را تضعیف کند، یعنی کشور را تضعیف کرده، یعنی قدرت جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کرده و به نظرم فضا فضای فقط وحدت و فقط انسجام ملی است؟
سردار کارگر: از خانواده معظم شهدا هم تشکر میکنم. خانوادههای معظم شهدا فوق العاده هستند. به خدا در این معراجهای شهدای سراسر کشور مسئولیتش با ما بود، به معراجها سر میزدم اینقدر بزرگوار اینها به ما روحیه میدادند. الان تعداد زیادی از فرماندهان و مسئولین خانواده هایشان را هفتگی، ماهیانه نمیبینند یعنی از جنگ دوازده روزه به این ور بوده باید این خانوادهها را ازشون تشکر کرد. الان بعضی از بچههای شهدا وقتی میآیند به ما روحیه میدهند؛ لذا میخواهم بگویم واقعا وضعیت ما، پیروز هستیم و به حول و قوه الهی پیروز خواهیم ماند و البته باید تذکرات و هدایتهای رهبری را دنبال کنیم. اگر ما این مسیر را برویم مردم ایران خودشون میبینند امام را تبعیت کردند ما به این بالندگی رسیدیم. مردم از رهبر شهید تبعیت کردند به این پویایی، مقاومت و به این بعثت رسیدیم. مسلم این است که ما الان اگر پیروی از رهبری کنیم موفق خواهیم شد. ضمنا ارکان نظام را نباید تضعیف کنیم. نمیدانم بعضیها در کشور همیشه یک جایی قرار دارند که وقتی میخواهد یک چیزی شیرین به دهان مردم بیاید میخواهند به هم بزنند. من که مشکوک هستم که ممکن است اینها ندانسته نباشد. الان دشمن به دنبال یاس و ناامیدی مردم ما است.
هر جا اگر دیدیم کسی در مورد ناامیدی صحبت کرد، کسی به دنبال این بود که مردم ناامید شوند، منی که دارم کار میکنم ناامید شوم و یاس در من پیدا شود این را باید بهش شک کنیم که دشمن دارد این کار را میکند. دشمن به دنبال همین است. دشمن در میدان جنگ حریف ما نشده و نخواهد شد این را یقین داشته باشند. مردم، اگر دشمن بیشتر از این هم جنگ را ادامه دهد رزمندگان ما میجنگند و دست جمهوری اسلامی هنوز رو نشده، بعضی چیزها رو نشده. اگر پای آن بیفتد معلوم میشود که چه خبر است و دشمن خودش متوجه شده. آنها هم که با دشمن همکاری کردهاند الان متوجه شدهاند وضعیت چیست. داخل باید همه ما وحدت داشته باشیم. پشتیبان رهبری، پشتیبان دولت و پشتیبان نیروهای مسلح باشیم و من سلام ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده محترم قرارگاه مرکزی خاتم را در همین هفته دفاع مقدس میرسانم به ملت بزرگ ایران و ان شاالله خداوند به ایشان هم طول عمر دهد بتوانند به وظایفشان عمل کنند همین طور که تا به حال عمل شده. الحمدلله در نیروهای مسلح هم ارتش، سپاه، فرجا و وزارت دفاع همشون دستشان در دست هم است و الحمدلله کارهای بسیار ابتکاراتی صورت گرفته در حوزه نظامی که در زمان خودش گفته خواهد شد واقعا دنیا متحیر خواهد شد.
سوال: سردار کارگر مسئولیت شما در حفظ اتفاقاتی که چه در جنگ دوازده روزه داشتیم و چه در جنگ چهل روزه بسیار سخت است برای اینکه ما در میانه جنگ هستیم، بسیاری از رویدادها بنا به دلایل امنیتی گفته نمیشود و سربسته نگه داشته میشود یا بازگو میشود. برای ایجاد روحیه و انگیزه در بین مردم شما چه کردید برای اینکه آنچه که از قدرت ایران میگوییم آنچه که از شجاعت مردم ایران میگوییم آنچه که از اتحاد اجزا نظام جمهوری اسلامی ایران چه در دوازده روزه و چه در چهل روزه میگوییم حفظ شود برای نسلهای بعد که بخوانند و افتخار کنند که مردمان کشورشان در مقابل ابرقدرتها ایستادند جانانه از کشورشان دفاع کردند؟
سردار کارگر: ما دو وظیفه مهم در این دو جنگ داشتیم. یکی اینکه اسناد و مدارک این دو جنگ را جمع کنیم که این الحمدلله توسط ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح وقت شهید موسوی ابلاغ شد و سردار عبداللهی هم این را تاکید فرمودند که الحمدلله الان دستمان از این باب پر است. در دفاع مقدس هشت ساله دوربین فیلمبرداری و عکاسی خیلی کمتر بود. الحمدلله توانستیم تصاویر و اسناد بسیار خوبی را جمع آوری کنیم که این خودش چندین ترابایت اسناد و مدارک حجمش است که الحمدلله اینها الان جمع آوری شده که بتوانیم روایت معتبر و مستند داشته باشیم این یکی از کارها معراجهای شهدا بود که در سراسر کشور به صورت موقت ان شاالله تا پایان امسال دائم آن هم راه اندازی میشود. از همین اسناد و مدارک که جمع آوری کردیم هم در اختیار سازمانهای فرهنگی گذاشتیم که اگر میخواهند استفاده کنند. نمایشگاههای مختلف عکس گذاشتیم در حوزه فیلم در اختیارشان گذاشتیم. در همین روز سی و یکم که روز پیشکسوتان بود در آنجا بعضی از اینها را آوردیم به صورت نمایشگاهی که توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و فرمانده محترم کل انتظامی و بقیه عزیزان پیشکسوتان از آن رونمایی شد. در مورد صدا و سیما، مقداری از همین اسناد، عکسها و فیلمهایی که داشتیم را در اختیارشان گذاشتیم. یکی از مسائل توجیه راویان بود. اینها که روایت میکنند این دو دفاع مقدس را در همین میادین که شبها هفت ماه است که مردم عزیزمان حضور دارند خیلی از اطلاعاتی را که میخواهیم در اختیار آنها قرار میدهیم.
در حوزه دفاع مقدس بیش از نود درصد اسناد دفاع مقدس هشت ساله، طبقه بندی نداشت میشد در اختیار بگذاریم و این را در سایتی در اختیار مردم گذاشتیم میتوانند مراجعه کنند. همین اسناد و مدارک را هم داریم پالایش میکنیم اونهایی که طبقه بندی دارد نگه داریم ولی آنهایی که میشود در اختیار قرار داد، در اختیار مردم میگذاریم، ان شاالله روایت معتبر داشته باشیم از این اتفاقاتی که دارد میافتد. بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و دفاع مقاومت، مدعی العموم این سه دفاع مقدس است و تماس میگیریم، تذکر میدهیم و اگر وضعیت طوری دیگر باشد، این اختیار را داریم که حتی به دستگاه قضایی هم این را احاله دهیم و آنها بررسی کنند که الحمدلله تا به حال همچین اتفاقی نیفتاده. اگر عزیزی جایی ادعایی کرده بود باهاش تماس گرفتیم و به هر حال آن سند و آمار معتبر را در اختیارشان گذاشتیم.
یکی از کارهایی هم که از این اسناد ما درمی آید تجربه نگاری است. یعنی این تجارب جمع میشود و در جنگ دوازده روزه، نه ماه طول کشید تا جنگ چهل روزه، اتفاقات بسیار مبارکی در حوزه نیروهای مسلح و حتی در حوزه دولت افتاد. اینها همه اسناد و مدارکی است که بهش مراجعه شد و این تجربه را اندوختند و توانستیم در جنگ رمضان بعضی از آن اشکالات رفع شود و بشود آمادهتر این کار را انجام دهیم؛ لذا این کار را هم ما داریم میکنیم. در جنگ هشت ساله وقتی با رژیم بعثی میجنگیدیم رژیم بعثی دارای سینما نبود دارای هنر به آن معنا نبود ما در جنگی که با رژیم جنایتکار آمریکا به ما حمله کردند در این جنگ و رژیم صهیونیستی اینها دارای سینما هستند. آمریکاییها هالیوود دارند اطلاعی از جایی کسب کردند که اینها دارند فیلمهایی را میسازند و تحریف میکنند این جنگ را و جنگ را طوری دیگر دارند نشان میدهند.
سوال: کار کردهایم برای اینکه صحیح روایت کنیم. مثلا اتفاقاتی را داشتیم مثل مدرسه میناب، ناو دنا که این عرصه مظلومیت و صحنه مظلومیت بیداد میکند در جهان؟
سردار کارگر: خواهشم از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجموعه عزیز صدا و سیما برادر عزیزمان آقای دکتر جبلی که واقعا باید از ایشان هم تقدیر کرد این زحمات کل بچههای صدا و سیما واقعا باید دستشان را بوسید زحمت کشیدهاند ولی ما نباید غفلت کنیم اگر ما در حوزه فیلم و مستند غفلت کنیم اینها الان دارند تحریف میکنند من این را میدانم که چندین فیلم سفارش دادهاند که اینها دارند جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه را دارند برای خودشان فیلم سینمایی میسازند. همان طور که الان آژانسهای خبری هم دارند میدهند اینها مثلا فیلمهایی که با هوش مصنوعی دارند درست میکنند. همین نجات خلبانی که داخل ایران افتاده اینها با هوش مصنوعی کارهایی کردند یا این اتفاقی که در دشت مهیار افتاد الان حتی تجهیزات حالا ان شاالله این تجهیزات به نمایش درمی آید. تجهیزات اصلی دشت مهیار در اختیار بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس است که ما این را نگه داشتهایم و به موقعش ان شاالله میآوریم و شکست خفت بار آمریکاییها را نشان میدهیم.
خواهشم از دستگاههایی که در کار فیلمسازی هستند ما خودمان هم تلاش میکنیم و دستگاه سیاست گذار هستیم جاهایی کار انجام نشود، خودمان وارد میشویم مثلا در حوزه کتاب، آقا فرمودند که صد برابری شود. ما در بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس این تلاش را کردیم به بیش از پنجاه برابری رسیدیم که خدمت آقا هم سال هزار و چهارصد و سه نشان دادیم و ایشان خیلی خوشحال شدند. یا ساخت موزهها ما ساخت موزهها را وارد شدیم و این کار را کردیم و یا در مورد معراج شهدا ما در نیروهای مسلح اینطور یاد گرفتیم نمانیم در کار، اگر کسی هم این کار را انجام نداد سعی کنیم خودمان برویم این کار را انجام دهیم بتوانیم به جایی برسیم ادعا هم نداریم بعدا حاضر هستیم واگذار کنیم به دیگران هم این کار را ادامه دهند ولی در موضوع فیلمسازی، باید این تهیه کنندگان و کارگردانها اینها کمک کنند.
سوال: سردار مثلا نمونهای که تصویرش منعکس شد همه ایرانیان احساس غرور کردند و به آن بالیدن به این برادر بزرگوار آن برادری بود که پای لانچر دو دستش و دو پایش را از دست داده بود و به نظر میتوانست سوژه نابی برای یک فیلم و یا یک رویداد نه تنها برای یک مقطع شود برای همه تاریخ باشد؟
سردار کارگر: اینجا وعدهای هم به عزیزانی که میخواهند فیلم بسازند به وزارت محترم ارشاد بدهم، هر کس راجع به دفاع هشت ساله، جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان بخواهد فیلم بسازد کمک از نیروهای مسلح بخواهد ما رایگان امکانات در اختیارشان میگذاریم. موقع سینماگران میگفتند میخواهیم بیاییم آنجا تانک چه کنیم، توپ چه کنیم؟ میگویند کرایه دهید. هشت سال گذشته شورایی تشکیل شد که در آن شورا اتفاقا سردار عبداللهی که الان فرماندهی قرارگاه خاتم را به عهده دارند رئیس این شورا هم خود سردار عبداللهی بودند آن موقع که سردار باقری ابلاغ کرده بودند ما هر کس ادعا میکند که میخواهد فیلم بسازد، امکانات که داخل نیروهای مسلح است رایگان در اختیارش میگذاریم که فیلم بسازد. الان هم خدمت همه دوستان عرض میکنم همه این اتفاقاتی که شما میفرمایید داخل نیروهای مسلح است مگر آنهایی که طبقه بندی باشد ولی بقیه اش را در خدمت هستیم و الان بالاخره به قول معروف میگویند داغ داغ است همه این اسناد و مدارک است واقعا فیلمسازها باید فیلمهای قوی بسازند. باید سرمایه گذاری کنیم، فیلم قوی بسازیم. خواهش کردم از فرمانده محترم کل ارتش که سرمایه گذاری راجع به دنا کنید. این ناو دنا این جنایت بزرگی که اتفاق افتاد. الان هم امیر سرلشکر حاتمی بزرگواری کردند و این را دستور دادند و قرارداد بستند و الان دارند کارش را انجام میدهند فیلم هایش را ارائه کردهاند که در بنیاد بررسی شود ما داریم بررسی میکنیم و الان کارهایش انجام شده باید تشکر کنیم در حوزه مدرسه میناب، نه یک فیلم، دهها فیلم میشود درآورد و برد بین المللی هم داشته باشد.
سوال: به تعداد دانش آموزانی که از دست دادیم و شهید شدند و به تعداد معلمان میشود داستان درآورد از مدرسه میناب یک فیلم ناب ساخت.
سردار کارگر: آمادگی این هست که فیلمهای خوب ساخته شود. الحمدلله در حوزه کتاب دیدم یک سری کارها انجام دادهاند در حوزه هنری برادر عزیزمان آقای دادمان دارند آنجا زحمت میکشند من هم خدمتشان رسیدم خیلی موفق بودند دارند انجام میدهند. در حوزه کتاب خود ادارات کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و مقاومت این را شروع کردهاند. تاریخ شفاهی این دو جنگ اخیر را دوستان دارند تنظیم میکنند. از همه هنرمندان و نویسندگان خواهش میکنم که اسناد و مدارک هرچه بخواهند در اختیارشان میگذاریم. باید تلاش کنیم، خدا هم کمک میکند، اینها وعدههای خدا است. وعدههای خدا محقق شده است و در آینده هم محقق خواهد شد. درست است امکانات ما کم است ولی اگر خدا بخواهد برد آن زیاد میشود. الحمدالله الان دنیا قضاوت اش چه است؟ قضاوت دنیا این است که مردم ایران مردم پیروز هستند. اینقدری هم که آمریکاییها رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل ۲۵ درصد از وقت اش را فقط راجع به ایران صحبت میکنم. من میخواهم بگویم دارد راجع به ایران تبلیغ میکند. مردم دنیا الان میگویند این ایران کجا است که اینها را مستأصل کرده که اینها دارند دست و پا میزنند. اینها همه لطف خدا است ما باید وظیفه مان را انجام دهیم. الان در نیروهای مسلح با همان امکاناتی که داشتیم در مقابل قویترین ارتش دنیا ایستادیم، در مقابل دو قدرت اتمی ایستادیم و پیروز شدیم.
سؤال: نکتهای که رهبر شهیدمان گفت، چنان سیلی به قدرتمندترین ارتش دنیا میزنیم تا نتواند از جایش بلند شود. تدبیر شد برای اینکه هفتهای به نام هفته دفاع مقدس داشته باشیم. بنای ما این است که جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را با عنوانی برای همیشه در این مقطع زمانی مثل هفته دفاع مقدس زنده نگه بداریم تا نه فقط نسل حاضر، نسلهای بعد هم بتوانند این ایام را درک کنند؟
سردار کارگر: در اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس، دو وظیفه اصلی به ما واگذار شده است. فراموش نشدن سه دفاع مقدس و یکی هم جلوگیری از تحریف است. سال گذشته هم هفته دفاع مقدس قرار بود با رهبر شهید ملاقات داشته باشیم و تا آخرین روزها منتظر بودیم که این اتفاق بیفتد که بخاطر مسائل امنیتی صورت نگرفت. امسال که ۴۶ امین سالگرد دفاع مقدس است، مردم پرشورتر آمدند، مخصوصاً حضوری که در میادین داشتند.
۳۱ شهریور ماه روز اول دفاع مقدس بود که پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه داران ایثار و همبستگی ملی؛ چهارشنبه جوانان و پیشگامان علم و اقتدار ملی؛ پنجشنبه دوم مهرماه شهیدان، جانبازان، آزادگان قهرمانان جاودانه وطن و عطرافشانی مزار شهداء؛ جمعه سوم مهرماه زنان مدافعان حریم خانواده، جامعه و معنویت؛ شنبه ۴ مهرماه دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی، اصناف و سربازان؛ یکشنبه ۵ مهرماه، ۵ مهرماه روز شکست حصر آبادان هم بود، اولین عملیات موفق که بعنوان روز شکست حصر آبادان بود، مدافعان امنیت و عزت ایران، نیروهای مسلح، بسیجی ها، جهادگران، روحانیت، عشایر و روستاییان و پیش مرگان کرد مسلمان؛ دوشنبه ۶ مهرماه، ولایتمداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبارستیز است؛ روز هشتمی که ما در هفته دفاع مقدس داریم، سه شنبه ۷ مهرماه، بعنوان روز فرماندههای شهید دفاع مقدس، در تقویم هم گذاشته شده است. فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان است که در این روز گرامیداشت رهبر شهید را هم بعنوان فرمانده کل قوا داریم. امیدواریم در این چند روز باقی مانده بتوانیم به وظایف مان عمل کنیم. ولی امسال در آماری که دوستان گرفتند خیلی پرشورتر است. برای میادین که در سراسر کشور برگزار میشود، راجع به این میادین در خیابان برنامههایی را پیش بینی کردهاند که این برنامهها شامل نمایشگاه و هم خاطره گویی راویان و تعدادی از رزمندههای دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه و ۴۰ روزه میشود که تعدادی از خانواده شهدا و جانبازان هم در این میادین حضور پیدا میکنند.
سؤال: رکن اساسی پیروزی ما در این مقطع تاریخی مردم هستند.
سردار کارگر: به مردم ایران عرض کنم که خیلی خیلی خوب هستید و پیروز اصلی در این سه دفاع مقدس شماها بودهاید. از این به بعد هم موفق خواهید بود و ما هم بعنوان فرزندان شما، سربازان این ملت و این کشور به شما قول میدهیم تا آخرین نفس و آخرین قطره خون مان، پای نظام مقدس اسلامی بمانیم. من کسی نیستم که به مردم سفارشی کنم، چون از خود شما هستم، ولی مردم وحدت تان را حفظ کنید، تبعیت از رهبری را داشته باشید، دست به دست هم دهید، انسجام داشته باشید، پشتیبان مسئولان تان باشید، مطمئن باشید پیروز میشوید، تا الان هم پیروز بودهاید. ما هرچه داریم از شما هست. از کودک تا میانسال، همه و همه موفق بودهاید. امیدوارم در هر جای این کشور و در هر جای این دنیا هستید موفق باشید و قدر همدیگر را بدانید. همانطور که امام خمینی فرمودند» ملت ایران از مردم زمان رسول الله (ص) بهتر و باوفاتر هستند. من به شما افتخار میکنم، من حاضر هستم برای شما برای ایران اسلامی بمیرم و در این راه جانم را بدهم. انشاالله همه تان پیروز و موفق باشید همینطور که تا بحال هم بودهاید.
سؤال: پیام مردم لحظه به لحظه را از میادین دریافت میکنید این پیام را در زمانی که با فرماندههای عزیز مینشینید منتقل میکنید. همه مردم ایران را که ما میبینیم، حتماً تأکید میکنند که سلام و خدا قوت همه مردم ایران را به شما و همه عزیزمان در ستاد نیروهای کل مسلح، از فرماندهها تا سربازان برسانیم.
سردار کارگر: سلامت باشید و علیکم السلام، حتماً این را منتقل میکنم.