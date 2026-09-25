در دویست و نهمین شب از حماسه خیابان، مردم آذربایجان غربی به سربازان وطن ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرزداران غیور ایران در آذربایجان‌غربی در دويست و نهمین شب از شب‌های حماسه و حضور در خیابان، و در آستانه روز سرباز، به تمامی سربازان وطن و حافظان میهن ادای احترام کردند.

مردم انقلابی آذربایجان غربی همپای دیگر ایرانیان مقاوم آمادگی کامل خود را برای صیانت از امنیت ملت و کیان کشور و جانفشانی در راه ایران اسلامی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات همچنین بر ایستادگی در برابر زیاده خواهی و زورگویی دشمنان و تقویت اتحاد و انسجام ملی تاکید کردند.