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در دویست و نهمین شب از حماسه خیابان، مردم آذربایجان غربی به سربازان وطن ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرزداران غیور ایران در آذربایجانغربی در دويست و نهمین شب از شبهای حماسه و حضور در خیابان، و در آستانه روز سرباز، به تمامی سربازان وطن و حافظان میهن ادای احترام کردند.
مردم انقلابی آذربایجان غربی همپای دیگر ایرانیان مقاوم آمادگی کامل خود را برای صیانت از امنیت ملت و کیان کشور و جانفشانی در راه ایران اسلامی اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمعات همچنین بر ایستادگی در برابر زیاده خواهی و زورگویی دشمنان و تقویت اتحاد و انسجام ملی تاکید کردند.