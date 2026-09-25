آقای پزشکیان با قدردانی از موضع رئیس‌جمهور چین درباره حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو، بر اشتراک نظر تهران و پکن در زمینه کاهش تنش و حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

اشتراک نظر ایران و چین، مبنای همکاری‌های سازنده است

اشتراک نظر ایران و چین، مبنای همکاری‌های سازنده است



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از موضع مسئولانه جناب آقای شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور محترم جمهوری خلق چین، در حمایت از بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و حل‌وفصل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو و مذاکره قدردانی می‌کنم.

ایران نیز بر ضرورت بازگشت به این تفاهم، اجرای تعهدات مورد توافق و فراهم‌کردن زمینه برای استمرار مذاکراتی جدی و نتیجه‌محور تأکید دارد.

اشتراک نظر تهران و پکن در ضرورت احترام به حاکمیت کشورها، کاهش تنش و صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای، مبنایی مهم برای همکاری‌های سازنده است.