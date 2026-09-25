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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، گفت: حضور و همراهی مردم در صحنههای مختلف کشور، معادلات جنگ را تغییر داد و امروز نیز انتقال تجربه دفاع و مقاومت به نسل جدید، وظیفه همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده، در آئین پاسداشت شهدای کیش و همزمان با دویست و نهمین شب از حماسه خیابان، گفت: مردم، معادلات جنگ تحمیلی اخیر را تغییر دادند.
او افزود: دشمن در آغاز جنگ برنامهریزی کرده بود با استفاده از عوامل داخلی، کشور را با بحران روبهرو کند، اما با ایستادگی رزمندگان، نیروهای نظامی و انتظامی و همراهی مردم، اهداف دشمن محقق نشد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح کشور، گفت: در حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ تحمیلی، نیروهای نظامی و انتظامی و یگانهای مختلف برای دفاع از کیش در آمادگی قرار گرفتند و این آمادگی همچنان ادامه دارد.
سرهنگ میرزاده، حضور گسترده مردم در صحنه را یکی از تفاوتهای آن با دفاع مقدس دانست و گفت: مردم در شهرها و روستاها و زیر فشار حملات دشمن، با حضور و همراهی خود نقش مهمی در تغییر معادلات جنگ داشتند.
او بر ضرورت انتقال تجربه دفاع و مقاومت به نسل جدید تأکید کرد و افزود: تبیین فرهنگ مقاومت نباید تنها به سخنرانی ها و مراکز رسمی محدود شود و هر فرد باید به اندازه توان خود در آگاهیبخشی به نسل جوان و نوجوان نقش داشته باشد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، نقش رسانهها را در آگاهیبخشی به جامعه مهم دانست و از تلاشهای صداوسیمای کیش در پوشش رویدادهای جنگ تحمیلی و انعکاس واقعیتهای کیش قدردانی کرد.
سرهنگ میرزاده با اشاره به نقش رسانه در آگاهی بخشی به مردم در جنگ شناختی، گفت: نسل جوان باید توانایی تشخیص و ارزیابی اطلاعاتی را که از رسانهها دریافت میکند، به دست آورد.
سرهنگ میرزاده از برگزارکنندگان برنامههای شبانه، نهادها و مجموعههای مرتبط با برگزاری برنامهها و تقویت همدلی مردم، قدردانی کرد و یاد چهار شهید کیش را گرامی داشت.