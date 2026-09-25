مردم جنوب غرب خوزستان با حضور گسترده در خیابان‌ها، ضمن اعلام حمایت از ایران اسلامی، انقلاب و رهبری، با حضور خود به رزمندگان اسلام قوت قلب دادند و بر وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، در این حضور مردمی، اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای انقلابی، حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح اعلام کردند و بر ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها تأکید داشتند.

حاضران با بیان اینکه امنیت و اقتدار کشور حاصل ایستادگی، همدلی و فداکاری مردم و نیروهای مسلح است، حضور در صحنه را نشانه‌ای از وحدت و انسجام ملت ایران دانستند.

مردم جنوب غرب خوزستان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام ملی، حضور خود در خیابان‌ها را پیامی روشن در حمایت از ایران اسلامی و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان کردند.