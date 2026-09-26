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کتاب «در میانه بحران» نوشته مجتبی سلطانی احمدی و محمدجعفر بگلو، با موضوع گونهشناسی و رفتارشناسی احزاب سیاسی در دوره ملیشدن صنعت نفت ایران، در انتشارات امیرکبیر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «در میانه بحران» نوشته مجتبی سلطانی احمدی و محمدجعفر بگلو، با موضوع گونهشناسی و رفتارشناسی احزاب سیاسی در دوره ملیشدن صنعت نفت ایران، توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد.
نویسندگان «در میانه بحران» با بررسی این منابع، احزاب فعال در دوره ملیشدن صنعت نفت را در سه گروه کلی احزاب ملی، مذهبی و چپ دستهبندی کردهاند. از نکات مورد توجه کتاب، مقطعیبودن فعالیت بسیاری از این احزاب است؛ بهگونهای که همه تشکلهای سیاسی آن دوره حضور مستمر در عرصه سیاست نداشتند و برخی پس از مدتی فعالیت، منحل شدند.
این کتاب تلاش دارد با گونهشناسی احزاب سیاسی شاخص آن دوره، رفتار و مواضع آنها را در جریان نهضت ملیشدن صنعت نفت بررسی و چرایی و چگونگی این رفتارها را در ارتباط با بحرانهای پیش روی نهضت تحلیل کند.
«در میانه بحران» پس از مقدمه، در سه فصل با عناوین «رفتارشناسی احزاب سیاسی از آغاز نهضت تا اعلام ملیشدن نفت ایران»، «رفتارشناسی احزاب سیاسی از پیروزی نهضت نفت تا کودتای ۲۸ مرداد» و «مواضع احزاب سیاسی در مواجهه با قرارداد کنسرسیوم» تنظیم شده است.