رئیس شورای حل اختلاف خوزستان از تشکیل گروه‌های منطقه‌ای صلح با استفاده از ظرفیت سمن‌ها، معتمدان و افراد مورد اعتماد هر منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ،حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در نشست با نمایندگان سمن‌های فعال در حوزه صلح و سازش گفت: نهادهای مردمی می‌توانند با شناسایی زمینه‌های اختلاف و ایجاد ارتباط میان طرفین، نقش مؤثری در حل‌وفصل اختلافات و پیشگیری از گسترش منازعات داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از اختلافات پیش از ورود به فرآیندهای قضایی قابلیت حل‌وفصل دارند و حضور به‌موقع معتمدان محلی، نخبگان، صلح‌یاران و سمن‌ها می‌تواند زمینه اصلاح ذات‌البین را فراهم کند.

رئیس شورای حل اختلاف خوزستان گفت: در همین راستا، تشکیل هیئت‌های صلح و گروه‌های منطقه‌ای با حضور افراد واجد شرایط و مورد اعتماد هر منطقه در دستور کار قرار دارد.

امانت‌بهبهانی با تأکید بر ضرورت آموزش نیروهای فعال در این حوزه بیان کرد: اعضای معرفی‌شده از سوی سمن‌ها باید با اصول گفت‌وگو، میانجیگری و شیوه‌های حل اختلاف آشنا باشند و معاونت حل اختلاف برای ارائه آموزش‌های تخصصی آمادگی دارد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بومی هر منطقه و شناخت معتمدان محلی از مسائل و روابط اجتماعی می‌تواند در کاهش تنش‌ها و حل اختلافات محلی مؤثر باشد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین بر استمرار همکاری با سمن‌ها، تبادل تجربه و استفاده از روش‌هایی مانند میانجیگری و داوری تأکید کرد.

در این نشست، نمایندگان سمن‌ها نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای توسعه همکاری در حوزه صلح و سازش مطرح کردند.