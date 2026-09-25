آقای پزشکیان در پیامی درگذشت چهره ماندگار و استاد فرهیخته و پیشکسوت عرصه پزشکی کشور، زنده‌یاد دکتر سعید پناهی، متخصص برجسته جراحی مغز و اعصاب را تسلیت گفت.



به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت زنده یاد دکتر سعید پناهی به جامعه علمی و پزشکی کشور و خانواده محترم ایشان، تصریح کرد: این پزشک حاذق و دانشمند، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را مخلصانه وقف خدمت به سلامت مردم، درمان بیماران و تربیت پزشکان و متخصصان این مرز و بوم نمود. خدمات علمی، آموزشی و درمانی بی‌شائبه ایشان، همواره در یاد جامعه پزشکی و مردم قدرشناس ایران به نیکی باقی خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت چهره ماندگار و استاد فرهیخته و پیشکسوت عرصه پزشکی کشور، زنده‌یاد دکتر سعید پناهی، متخصص برجسته جراحی مغز و اعصاب، موجب اندوه و تأسف شد.

این پزشک حاذق و دانشمند، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را مخلصانه وقف خدمت به سلامت مردم، درمان بیماران و تربیت پزشکان و متخصصان این مرز و بوم نمود. خدمات علمی، آموزشی و درمانی بی‌شائبه ایشان، همواره در یاد جامعه پزشکی و مردم قدرشناس ایران به نیکی باقی خواهد ماند.

اینجانب ضایعه فقدان این استاد گران‌قدر را به جامعه علمی و پزشکی کشور و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران