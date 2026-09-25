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مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان از کاهش مصرف برق بخش خانگی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ،علی اسدی در نشست با بزرگان و ریشسفیدان اقوام خوزستان با هدف فرهنگسازی در زمینه مدیریت بهینه مصرف برق و قدردانی از همراهی مردم در گذر از دوره اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵، گفت: با همدلی و همراهی مردم، تابستان امسال برق پایداری در استان تأمین شد که از این بابت از مردم و همراهان صنعت برق قدردانی میکنم.
وی با اشاره به کاهش مصرف برق بخش خانگی خوزستان افزود: برای نخستینبار، مصرف برق بخش خانگی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان ادامه داد: با وجود محدودیتها و تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند تولید، میزان برق تحویلی به بخش صنعت در همین دوره ۱۴ درصد افزایش یافت.
اسدی با اشاره به آسیب دیدن بخشی از تجهیزات صنعت برق در جریان جنگ رمضان گفت: در شرایطی که زیرساختهای برق زیر بمباران قرار داشت، نیروهای صنعت برق برای تعمیر خطوط آسیبدیده و جلوگیری از قطعی برق مردم تلاش کردند.
وی افزود: دشمن با هدف ایجاد اختلال در روند فعالیتهای کشور، زیرساختها را مورد حمله قرار داد، اما همکاران صنعت برق اجازه ندادند این اقدامات موجب اختلال جدی در تأمین برق شود و برق صنایع دارای نیروگاههای آسیبدیده نیز در کمتر از دو روز تأمین شد.
رئیس شورای پایایی شبکه منطقهای برق خوزستان، وحدت و همدلی را یکی از عوامل مهم عبور موفق از شرایط سخت عنوان کرد و گفت: یکی از نمونههای این همدلی، همکاری مردم در مدیریت مصرف برق بود. با اعلام وزارت نیرو برای صرفهجویی در مصرف برق به منظور تأمین برق جنوب کشور، حدود ۲ هزار مگاوات مدیریت مصرف در شبکه انجام شد.
اسدی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی قابل توجهی در حوزه صنعت برق شکل گرفته است، اظهار کرد: با ادامه این همدلی، برای تأمین برق پایدار در فصل زمستان نیز برنامهریزی و تلاش خواهیم کرد تا این دوره را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده برای توسعه شبکه برق خوزستان گفت: طی سه سال گذشته، بیش از ۲۰ درصد پروژههای حیاتی ابلاغی وزارت نیرو در استان خوزستان اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان افزود: خوزستان در سال گذشته رتبه نخست پایداری شبکه برق کشور را کسب کرد و پروژههای متعددی نیز برای تقویت و توسعه شبکه برق استان در حال اجرا است.
اسدی با اشاره به گستردگی و میزان مصرف شبکه برق خوزستان بیان کرد: میزان برق مورد نیاز و تأمینشده در خوزستان معادل مصرف ۱۵ استان کشور است.
وی همچنین شرایط آبوهوایی استان را یکی از عوامل مهم در پرباری شبکه برق دانست و گفت: در بسیاری از مناطق کشور افزایش مصرف برق از خردادماه آغاز میشود و حدود ۱۰ ماه فرصت برای اجرای اقدامات بهینهسازی و توسعه شبکه وجود دارد، اما در خوزستان به دلیل گرمای هوا و پرباری شبکه، فرصت بهینهسازی و توسعه شبکه به حدود سه ماه محدود میشود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان در پایان با قدردانی از حضور بزرگان و ریشسفیدان اقوام گفت: از شما بهعنوان همراهان صنعت برق در مدیریت بهینه مصرف قدردانی میکنیم و بهعنوان خدمتگزار مردم تلاش خواهیم کرد برق مطمئن و پایدار در اختیار آنان قرار گیرد.
در ادامه این نشست، بزرگان و ریشسفیدان اقوام دیدگاهها، پرسشها و دغدغههای خود درباره وضعیت شبکه برق استان را مطرح کردند.
در پایان نیز به تعدادی از حاضران بهعنوان سفیران مدیریت مصرف برق، از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان لوح تقدیر اهدا شد.