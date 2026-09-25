به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ، جواد سلطانی کاظمی : شورای هیئت هفت‌نفره واگذاری زمین استان با حضور آیت‌الله محسن حیدری، حاکم شرع و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و سایر اعضای شورا تشکیل شد.

وی افزود: در این نشست ۱۵ پرونده مربوط به درخواست‌های واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اهمیت مدیریت و بهره‌برداری صحیح از اراضی ملی و دولتی گفت: واگذاری این اراضی به طرح‌های واجد شرایط و در چارچوب قوانین و مقررات، از ظرفیت‌های مهم برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری اراضی و ایجاد فرصت‌های شغلی است.

سلطانی کاظمی ادامه داد: اراضی ملی و دولتی باید به‌صورت هدفمند و اصولی در اختیار طرح‌هایی قرار گیرد که ضمن برخورداری از توجیه فنی و اقتصادی، زمینه‌ساز تولید، اشتغال و بهره‌برداری مؤثر از منابع باشند.

وی بیان کرد: درخواست‌های متقاضیان واگذاری اراضی پس از بررسی‌های کارشناسی و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، در شورای هیئت هفت‌نفره واگذاری زمین استان بررسی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در بررسی پرونده‌های مطرح‌شده، موازین شرعی، قوانین و مقررات جاری مورد توجه قرار گرفت و تصمیمات لازم درباره هر یک از پرونده‌ها اتخاذ شد.

سلطانی کاظمی گفت: واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح‌های واجد شرایط، ضمن جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های اراضی، زمینه توسعه فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.