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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تعیین تکلیف ۱۵ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی در شورای هیئت هفتنفره واگذاری زمین استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ، جواد سلطانی کاظمی : شورای هیئت هفتنفره واگذاری زمین استان با حضور آیتالله محسن حیدری، حاکم شرع و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و سایر اعضای شورا تشکیل شد.
وی افزود: در این نشست ۱۵ پرونده مربوط به درخواستهای واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اهمیت مدیریت و بهرهبرداری صحیح از اراضی ملی و دولتی گفت: واگذاری این اراضی به طرحهای واجد شرایط و در چارچوب قوانین و مقررات، از ظرفیتهای مهم برای توسعه فعالیتهای کشاورزی، افزایش بهرهوری اراضی و ایجاد فرصتهای شغلی است.
سلطانی کاظمی ادامه داد: اراضی ملی و دولتی باید بهصورت هدفمند و اصولی در اختیار طرحهایی قرار گیرد که ضمن برخورداری از توجیه فنی و اقتصادی، زمینهساز تولید، اشتغال و بهرهبرداری مؤثر از منابع باشند.
وی بیان کرد: درخواستهای متقاضیان واگذاری اراضی پس از بررسیهای کارشناسی و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، در شورای هیئت هفتنفره واگذاری زمین استان بررسی میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در بررسی پروندههای مطرحشده، موازین شرعی، قوانین و مقررات جاری مورد توجه قرار گرفت و تصمیمات لازم درباره هر یک از پروندهها اتخاذ شد.
سلطانی کاظمی گفت: واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرحهای واجد شرایط، ضمن جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای اراضی، زمینه توسعه فعالیتهای کشاورزی و تولیدی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی استان را فراهم میکند.