گهر زمین سیرجان درهفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال پیروز شد، اما فولاد زرند ایرانیان نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ درهفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور گهر زمین سیرجان شش-یک- پالایش نفت شازند را برد وفولاد زرند ایرانیان یک-چهار برابر پالایش نفت بندرعباس شکست خورد.

تیم گهر زمین سیرجان با ۱۶ امتیاز و تفاضل گل ۱۸+ در صدر جدول باقی ماند و پالایش نفت بندرعباس تنها به‌خاطر تفاضل گل کمتر، در رتبه دوم قرار گرفته است.

تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس هم در هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در بازی جذاب و دیدنی توانست میهمان خود فولاد زرند ایرانیان را با شکست بدرقه کند.

در این بازی شاگردان علی افضل دریک بازی برتر، میهمان خود را با نتیجه چهار بر یک مغلوب سازد تا به روند شکست ناپذیری خود در این فصل ادامه دهد.

در این دیدار مرتضی فرزانیان، امیر حمزه صدیق زاده، محمد حسین بازیار و محمد علی میرزایی موفق شدند برای تیم پالایش نفت بندرعباس گلزنی کنند و تنها گل تیم میهمان را تیز میثم برم شوری به ثمر رساند.

تیم پالایش نفت بندرعباس با این پیروزی به ۱۶ امتیاز دست یافت و در جایگاه دوم قرار گرفت.

تیم فوتسال فولاد زرند با ۶ بازی و پنج امتیاز در رده دوازدهم جدول باقی ماند.

شهرداری ساوه ۳ - بازرگانی دائم پناه مشهد ۲

پردیس شهید شیری قزوین یک - گیتی‌پسند اصفهان ۶

گهر زمین سیرجان ۶ - پالایش نفت شازند یک

پالایش نفت اصفهان ۴ - دلسوختگان قم ۲

پالایش نفت بندرعباس ۴ - فولاد زرند ایرانیان یک

نگین تندیس قرچک یک - سن‌ایچ ساوه یک

مس سونگون ورزقان ۳ - فولاد هرمزگان یک